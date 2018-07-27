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2018 \ OHAL Komisyonu Kararları

OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti

OHAL Komisyonu 677 sayılı KHK ile ihraç edilen Hasan Yıldız'ın başvurusunun kabulüne karar verdi.
27 Temmuz 2018 13:35
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OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti

Hasan Yıldız, MTA Doğu Akdeniz Bölge müdürü iken 677 KHK ile ihraç edilmişti.

OHAL Komisyonuna itirazda bulunan Yıldız için, komisyon göreve iade kararı verdi.

Karar metnine göre, ihraçta hiçbir kriter yer almıyordu. Ayrıca Yıldız'la ilgili olarak yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma bulunmuyordu.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

Memurlar.net'in notu: OHAL Komisyon kararlarını bekleyen 100 bin kişi bulunmaktadır. Hakkınızda verilmiş bir komisyon kararı var ise, geride kalanlara yol göstermesi açısından, 0 532 540 0 590 nolu whatsapp numarası üzerinden memurlar.net'e gönderebilirsiniz. Karardaki hiçbir kişisel bilgi yayımlanmayacaktır.
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