OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen bölge müdürünün başvurusunu kabul etti

Hasan Yıldız, MTA Doğu Akdeniz Bölge müdürü iken 677 KHK ile ihraç edilmişti.

OHAL Komisyonuna itirazda bulunan Yıldız için, komisyon göreve iade kararı verdi.

Karar metnine göre, ihraçta hiçbir kriter yer almıyordu. Ayrıca Yıldız'la ilgili olarak yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma bulunmuyordu.

İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI

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