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11 emniyet eski müdürüne FETÖ'den hapis
FETÖ/PDY'ye üyelik suçudan yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi
AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, FETÖ/PDY'ye üyelik suçudan yargılanan 11 eski emniyet müdürüne 7 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezası verildi.
Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak 8 yıl 9 ay, eski müdürler Oktay Keskin, Arif Canlı ve Mahmut Azmaz ise 10'ar yıl hapis cezası aldı.
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