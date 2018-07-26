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FETÖ kendi elemanlarını da fişlemiş
İzmir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında itirafçı olduktan sonra serbest bırakılan "mahrem sorumlusu", örgüt içerisinde talimat aldığı ve talimat verdiği 150 şüphelinin ismini deşifre ederek örgüte ağır darbe vurulmasını sağladı. Mahrem sorumlusu K.E, "Örgüt evlerinde kalan öğrenciler, TSK ya da emniyet teşkilatına girmeye uygunsa 's', olabilecek durumdakiler 'i', eğer uygun değilse 'c' olarak kodlanıyordu. Mesela 2016 yılı itibarıyla Karşıyaka'da TSK ya da emniyete yerleştirilmesi planlanan öğrenci sayısı 192'ydi" şeklinde ifade verdi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren "mahrem sorumlusu", Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ve emniyet teşkilatına sokulmaya çalışılan öğrencilerin kodlandığını belirtti.
Üniversite eğitimi için geldiği İzmir'de örgütle irtibatlandığını, örgütte birçok gizli görevi yerine getirdiğini belirten mahrem sorumlusu K.E, yaklaşık 6 yıl boyunca FETÖ tarafından TSK'ya gizli bir şekilde sızdırılacak askeri öğrencilerden, "üst düzey" seviyesinde sorumlu olduğunu, belli bir aşamadan sonra örgütte "doktor" diye tabir edilen, askeri öğrencilerin takibini yapan öğretmen/grup abilerinden sorumlu seviyeye ulaştığını dile getirdi.
FETÖ kendi elemanlarını fişlemiş
Harp okuluna girmesi düşünülen kişileri bir üst sorumlusuna aktardığını belirten K.E, "Örgüt evlerinde kalan öğrenciler, TSK ya da emniyet teşkilatına girmeye uygunsa 's', olabilecek durumdakiler 'i', eğer uygun değilse 'c' olarak kodlanıyordu.
Mesela 2016 yılı itibarıyla Karşıyaka'da TSK ya da emniyete yerleştirilmesi
planlanan öğrenci sayısı 192'ydi." değerlendirmesinde bulundu.
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