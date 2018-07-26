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'En uzun Ay tutulması' AÜ rasathesinden izlenebilecek

Ay tutulması, yarın 20.45 ile 00.00 saatlerinde Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde teleskopla takip edilebilecek
26 Temmuz 2018 19:02
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'En uzun Ay tutulması' AÜ rasathesinden izlenebilecek

Bu yılın en uzun Ay tutulması, yarın akşam Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde de izlenebilecek.

Rasathane Müdür Vekili Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da gerçekleşecek tutulma esnasında Ay'ın, yerin oluşturduğu gölgenin içinden geçeceğini ve kızılımsı renk alacağını söyledi.

Tutulmanın TSİ ile 20.15'te başlamasına karşın 21.24'e kadar Ay'ın ışığında belirgin değişim

olmayacağını belirten Kılıçoğlu, bu saatten itibaren Ay'ın, yerin tam gölgesi içine girmeye başlayacağını ve gökyüzünde bir bölümünün kararmış gibi gözükeceğini dile getirdi.

Saat 22.30'da ise Ay'ın tamamen yerin gölgesi içine gireceğini ve kızılımsı renge bürüneceğine dikkati çeken Kılıçoğlu, "Ay'ın bu görüntüsü saat 00.13'e kadar sürecek olup bu andan sonra Ay bir ucundan yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacak, saat 01.19 gibi tam gölgenin içinden çıkacak ve eski haline yakın hale dönecektir. Tam tutulma bir saat 43 dakika olup en iyi gözlem yapılabilecek saatler 22.30 ile 00.13 arasıdır. Bu anlamda son yüzyılın en uzun gözlenen Ay tutulmalarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Ay'ın görüntüsü canlı yayın olarak perdeye yansıtılacaktır"

Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nin tutulmaya ilişkin etkinlik düzenleyeceğini söyledi.

Etkinliğin saat 20.45'te başlayacağı bilgisini veren Kılıçoğlu, şunları kaydetti:

"Etkinlik ücreti tam 5 lira, öğrenci ise 2,50 liradır. Etkinliğimizde havanın açık olması durumunda teleskoplarla Ay, Jüpiter, Satürn gözlenecek ve Ay'ın görüntüsü canlı yayın olarak bir perdeye yansıtılacaktır. Gece yarısına kadar sürdürmeyi planladığımız etkinlik kapsamında Ay tutulmalarına ilişkin ayrıntılı bir sunum da gerçekleştirilecektir. Rasathanemizde her ay en az bir etkinlik düzenlemeye gayret etmekteyiz.

İlgilenenler ve bu etkinliğe katılım şansı olamayacak olanlar için bir sonraki 'Meteor Yağmurları' adlı etkinliğimiz 12 Ağustos gecesi gerçekleşecektir."

Kılıçoğlu, ayrıca rasathaneyi ziyaret etmek isteyenlerin, etkinlik takvimi ve adresine "rasathane.ankara.edu.tr"den ulaşabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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