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TAV'dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kar

TAV Havalimanları, bu yılın ilk yarısında 93 milyon avro kar elde ederken, konsolide cirosu 550 milyon avroya ulaştı
26 Temmuz 2018 19:11
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TAV'dan yılın ilk yarısında 93 milyon avro kar

TAV Havalimanları 2018'in ilk yarısında net karını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin havalimanı işletmeciliğindeki küresel markası TAV Havalimanları'nın 2018'in ilk yarısında hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 31 artarak 67 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde net karını yüzde 55 artırarak 93 milyon avroya yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, sektörde lider olabilmek için, yatırımda, finansal kabiliyetlerde, havalimanı işletmesinde, mühendislikte ve tasarımda da lider olmak gerektiğini belirtti.

Şener, "Duty-free, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, teknoloji şirketleri gibi havalimanı servis şirketlerinizde de lider olmalısınız. İstihdam yaratmada, yetenekli insanları kadronuzda tutmada da lider olmalısınız. Bizim bunu becerdiğimize inanıyorum. Şu anda 15 havalimanı yatırımını yaptık ve işletiyoruz. Servis şirketlerimizle de, bizim işletmediğimiz 63 havalimanında hizmet veriyoruz. Yani dünyada toplam 20 ülkede 78 havalimanında bulunan bir markayız. Lider olduğumuz her konuda başarılı bir yıl geçiriyoruz. Gelirlerimizin yaklaşık yüzde 15'ini yurtdışındaki havalimanlarımızdan elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısında birçok havalimanın hizmet verilen dış hat yolcu sayısında tarihi zirvelere ulaşarak rekorlar kırdığını bildiren Şener, Mayıs 2018'de Antalya Havalimanı'nın da portföylerine eklenmesiyle birlikte hizmet verdikleri yolcu sayısının ilk altı ayda yüzde 31 arttığını, Antalya hariç organik yolcu büyümesinin ise aynı dönemde yüzde 16 olduğunu kaydetti.

Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarihi zirvelerine ulaşan yolcu rakamlarımızı ilk altı ay itibarıyla rekor finansal sonuçlara yansıtmayı başardık. Ciromuz yüzde 8 artarak 550 milyon avroya; FAVÖK yüzde 25 artarak 254 milyon avroya ulaştı. Bu dönemde net karımız yüzde 55 artarak 93 milyon avro oldu.

Antalya Havalimanı dış hat yolcusu açısından Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı ve önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Antalya Havalimanı'nın portföyümüze eklenmesiyle birlikte 2018 yolcu beklentilerimizi yukarı yönlü revize ettik. Yılsonu itibarıyla TAV Havalimanları toplam yolcu sayısında yüzde 30 üstünde artış bekliyoruz. Atatürk Havalimanı dış hat yolcusu büyüme beklentimizi yüzde 8-10 seviyesine ve Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında büyüme beklentimizi de yüzde 11-13 seviyesine çektik. Ciroda yüzde 4-6 arası, FAVÖK'te yüzde 14-16 arası ve net karda önemli oranda çift haneli artış bekliyoruz. Yatırım harcaması beklentimizi ise tüm yıl için 120 milyon Avro olarak revize ettik. 2018 beklentilerimiz kur ve yolcu varsayımlarımız dahilinde, Mayıs 2018'den itibaren Antalya Havalimanı'nı içerecek şekilde ve Atatürk Havalimanı'nı 2018 boyunca işleteceğimiz varsayımıyla hesaplandı.

2018'in ilk yarısında yer hizmetleri ortağımız Türk Hava Yolları ile TGS'deki ortaklığımızı 15 sene daha devam ettirme kararı aldık. Bu süre uzatımı ile birlikte TGS ve Havaş, İstanbul Yeni Havalimanı'nın getireceği yolcu artışından faydalanacak şirketlerimiz arasında bulunuyor."

BTA'ın Mart 2018'de Muskat Havalimanı'nda yiyecek içecek hizmetleri vermeye başladığını bildiren Şener, Muskat operasyonunun BTA için büyük bir genişleme olduğunu, işletme hizmetlerinin bu yılın ilk yarısında Zürih, Kopenhag, Frankfurt ve Muskat'ta yolcu salonları açtığını anımsattı.

Şener, TAV Technologies'in de altyapı bilişimi konusunda küresel bir marka olduğunu ve her geçen gün hizmet portföyünü genişlettiğini belirterek, "Türkiye'nin havacılıktaki küresel markası TAV Havalimanları'nı emekleri ve güvenleri ile bugünlere getiren tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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