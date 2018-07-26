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Samsun Valiliğinden hayvan yüklü gemilerle ilgili açıklama

Samsun Valiliği, büyükbaş hayvan yüklü gemilerden yayılan kokuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.
26 Temmuz 2018 19:21
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Samsun Valiliğinden hayvan yüklü gemilerle ilgili açıklama

Samsun Valiliği, büyükbaş hayvan yüklü gemilerden yayılan kokuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz İlkadım ilçesinde bulunan Samsunsport Limanı'na gelen büyükbaş hayvan gemilerinden kaynaklı yoğun koku şikayetlerine karşılık olarak alınacak tedbirlere karşı 25 Temmuz 2018 tarihinde Samsun İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından aşağıda maddeler halinde belirlenen kararlar alınmıştır.

Buna göre hayvan yüklü gemiler tahliye edilirken limanda uzun süre kalıp kokunun yayılmasına ve kokudan etkilenme süresinin artmasına sebebiyet verilmemesi için ithal edilen hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin gemi limana yanaşmadan açık denizde yapılması, koku probleminden etkilenen nüfus sayısının asgariye indirgenebilmesi için hayvan yüklü gemilerin Samsun'un nüfusu en yoğun ilçesi olan İlkadım ilçesinde bulunan hudut kapısı yerine diğer hudut kapılarından girmesi şeklinde tedbir alınması uygun görülmüştür" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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