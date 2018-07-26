Köylüler 3 memuru alıkoydu, saatlerce ikna olmadılar

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, geniş bir arazide jeotermal yapılmak istenmesine karşı çıkan vatandaşlar, inceleme için bölgeye gelen Tire İlçe Mal Müdürlüğünde çalışan üç görevliyi şirket çalışanı sanınca görevlileri alıkoydu. Tire Mal Müdürü Niyazi Kesim ve Tire Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Salih Sungurtekin de bölgeye gelirken, iki görevli de vatandaşları saatlerce ikna etmek için çalıştı ve gergin anlar yaşandı.

Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, jeotermal yapılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Dün yapılan toplantının ardından bugünde bölgede gerginlik yaşandı. Mal Müdürlüğünden bölgeye gelen görevlilerin yolu, jeotermal şirketinin çalışanı olduğu öne sürülerek köylüler tarafından kesildi. Şahısların aracında ya da üzerinde görevlendirme yazısı olmadığını iddia eden köylüler, şahısların gitmelerine de izin vermedi ve adeta alıkoydu.

Görevliler rehin alındıktan sonra yol kapandı

Daha sonra ise vatandaşlar, kalabalıklaştı ve bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzlerce vatandaş, 'jeotermal istemiyoruz' sloganlarıyla duruma tepki gösterdi ve üç görevliyi bırakmadı. Dakikalarca köylüler ikna edilmeye çalışıldı; ama vatandaşlar geri adım atmadı. Ardından kalabalıkta artınca yol trafiğe kapandı. Tire İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Okay Cansu da oradaydı. Cansu köylülerle uzun uzun konuştu, yolu açmalarını istedi; fakat vatandaşlar ikna olmadı ve yetkililerin oraya gelmesini istedi. Daha sonra da durum hemen Kaymakamlık ve Mal Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Tire Mal Müdürü Niyazi Kesim ve Tire Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Salih Sungurtekin de olay yerine geldi; ancak durum pek değişmedi.

Jeotermal tesisin kurulmasına yönelik herhangi bir resmi izin yokmuş

Mal Müdürü Niyazi Kesim, "Biz sizlere konuyu anlatmak üzere geldik. Bu arkadaşlarımız Mal Müdürlüğümüzün milli emlak servisinde çalışan personel arkadaşlarımızdır. Kendileri buraya hazine arazisinin son durumunu görmek ve tespit etmek üzere gelmişlerdir. Bizler, hazine arazileri üzerinde izinsiz herhangi bir işlem yapılmaması için çalışıyoruz. Bugün buraya gelme amacımız budur. Biz sizin yanınızdayız, sizin tarafınızdayız. Ne Kaymakamlığımızca, ne de Mal Müdürlüğümüzce jeotermal tesisin kurulması ya da işletilmesi konusunda herhangi bir izin ya da onay yoktur. Personelimizin buraya gelme amacı, bu taşınmazda şirket izinsiz bir şey yapmış mı diye tespit etmektir. Biz bu arazilere her zaman geliyoruz. Şirket İzmir Valiliğinden arama ruhsatı almış. Bize arama yapacağı yerle ilgili dilekçe verdi. Biz de kendilerine yazı yazdık. Dedik ki; '5686 Sayılı Kanunun 12. Maddesindeki bu hükümlere uyulması gerekir.' Gerekli izinlerin alınmadan hiçbir işlemin yapılamaması konusunda bir uyarı yazısı yazdık. Arama ruhsatı 2015 yılında verilmiş. Bize başvuruları 2017 yılında yapıldı. Biz de bilmiyorduk o zamana kadar. Biz de dedik ki onlara, 'Kesinlikle izinsiz kullanmayın.' Bu yönde bir yazı yazdık. Şu anda verilen bir izin de yok" dedi.

Yağmur altında gergin anlar

Yolu saatlerce trafiğe kapatan ve Mal Müdürlüğünden gelen üç kişiyi bırakmayan köylüler, bastıran sağanak yağışa rağmen yolu terk etmedi. Dakikalar içinde, yoldaki herkes kelimenin tam anlamıyla sırılsıklam oldu. Mal Müdürü Niyazi Kesim'in açıklamalarından da tatmin olmayan vatandaşlar, bölgeye valinin gelmesini istedi. Tartışma çıkarken, zaman zamanda tartışmalar gerginliğe dönüştü. Vatandaşlar, yaklaşık 4 saat sonra yolu açarak olaysız şekilde dağıldı ve görevlilerin gitmesine izin verdi.