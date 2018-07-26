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Emniyet Müdürü, Papaz Brunson'un sokağını teftiş etti
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, evin bulunduğu sokağa gelerek görevlilerden bilgi aldı.
ABD'li Papaz Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasının ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, evin bulunduğu sokağa gelerek görevlilerden bilgi aldı.
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, FETÖ, PYD ve PKK suç örgütleri adına suç işlemekten dolayı tutuklu durumda bulunan ve dün Kırıklar F Tipi Cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edilip cezasına ev hapsinde devam eden ABD'li Papaz Andrew Brunson'un oturduğu sokağa gitti.
Aşkın, sokakta görev yapan emniyet görevlilerinden bilgi aldıktan sonra Brunson'un evinin olduğu sokaktan ayrıldı. Öte yandan Brunson'un yakınlarının papazı ziyaretleri de sürüyor.
Evin çevresinde büyük bir güvenlik önlemi alınırken, ziyaretçiler de görevliler tarafından didik didik aranıyor.
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