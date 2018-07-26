Uzmanı'ndan deprem uyarısı!

Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin olacağını önceden tahmin ederek uyaran deprem uzmanı Kadir Sütçü, daha büyük bir depremin olma ihtimali bulunduğunu, gökyüzünde meydana gelen 43 bin 388 şimşek çakmasının ve elektrik yüklü bulutların kayaçların sürtünmesinden kaynaklı meydana geldiğini iddia etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 11.17'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin eden deprem uzmanı Kadir Sütçü, deprem ile şimşek çakmasını ilişkilendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuşadası'ndaki deprem öncesi uyarı mesajları atan Kadir Sütçü, "Geçen sene 18 Temmuz ayında 6 bin 726 şimşek düşmesi vardı. 21 Temmuz'da Gökova Körfez'inde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve biz bununla ilişkilendirme ihtiyacı duyduk. Şimdi Marmara Bölgesi'nde 43 bin 388 şimşek çaktı. Bununla ilgili mutlaka bir deprem gerçekleşeceğini düşünüp basını ve SMS üyelerimizi dikkatli olması konusunda uyardık. Ancak 43 bin 388 şimşek ve yıldırım düşmesine isabet edecek bir deprem değil, yani yakınlaşmasına rağmen bu depremin küçük geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

"Daha büyük deprem olma olasılığı yüksek"

Daha büyük bir deprem beklediklerini öne süren Sütçü, "Acaba 'daha büyük bir deprem meydana gelir mi' endişemiz var. Olma ihtimali de yüksek. Çünkü 43 bin 388 şimşek çakmasını ve bu elektrik yüklü bulutların kayaçların sürtünmesinden kaynaklı meydana geldiğini tespit ediyoruz. Ne kadar meteoroloji buna inanmasa da peş peşe çıkan bulutlar, var olan bulutlara çarparak elektriklenme oluyor. Bu elektriklenmenin sebebiyle birlikte şimşek ve yıldırım düşmeleri bir başka yerdeki depremin bir göstergesi oluyor" diye konuştu.

"Güney bölgelerindeki vatandaşlarımız dikkatli olsun"

Marmara Bölgesi'nden ziyade Yunanistan ve güney bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Sütçü, "Eğer bizi alttan sıkıştırıyor olsa büyük depremi hemen Marmara'da beklemek gerekir ancak biz yüzeyden ve kayaçlardan ötürü bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Geçen sene böyle bir durum oldu. 13 saat önceden Gökova Körfezi'nde bir deprem olacağını yazdık. Yunanistan'da aynı anda üç farklı yerde neden faili meçhul yangın çıkar? Bu da bir depremin, küçükten büyük depreme doğru itelemesi ve oradaki kayaçların kıvılcım çıkarmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.