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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BRICS Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmesi TSİ 19.55'te başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Four Seasons Otel'de, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki ikili görüşme TSİ 19.55'te başladı.
İki liderin görüşmesi, selamlama konuşmaları sonrasında basına kapalı devam edecek.
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