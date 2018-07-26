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Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu
İzmir'in Foça ilçesinde emekli bir albay, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp havaya ve yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen emekli albay, bir kişiyi omzundan yaraladı.
İzmir'in Foça ilçesinde emekli bir albay, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahını çıkarıp havaya ve yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen emekli albay, bir kişiyi omzundan yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. Emekli bir albay, yanında eşiyle birlikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın içerisindeki iki kişiyle yol tartışmasına girdi. Sözlü tartışma biranda büyüdü. Emekli albay aracından beylik tabancasını alırken, diğer iki kişi de ellerine birer sopa aldı. Bu sırada gerginlik iyice artınca iki kişi, ellerindeki sopayla yaşlı adamın üzerine yürüdü. Bunun üzerine önce havaya, sonra da üç el yere doğru ateş eden emekli albay, iki kişinin üzerine doğru koşması üzerine birini silahıyla omzundan vurarak yaraladı. Yaralanan kişi, vurulmanın etkisiyle yere düştü.
Yaşananlar ise kavgayı gören bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, vurulan adamın yere düştükten bir süre sonra ayağa kalktığı görülüyor. Yaralı adamın ayağa kalkar kalkmaz tişörtünü çıkardığı, ardından da aracının arkasına yarasını tutarak oturduğu görülüyor.
Omzundan vurulan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, albayın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
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