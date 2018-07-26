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Dışişleri Bakanlığı da ABD'ye tepki gösterdi
Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, Tür Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi
Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, Tür Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı: "ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."
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