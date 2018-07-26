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ABD Senatosu komisyonu, Türkiye karşıtı yasayı kabul etti
ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan 'Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası'nı kabul etti.
ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı kabul etti.
Tasarı, komisyonun başkanı Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ve komisyonun kıdemli Demokrat üyesi Senatör Bob Menendez dahil, aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokratların olduğu 6 senatör tarafından sunulmuştu.
Corker ve Menendez, tasarının geçmesinden memnuniyetlerini dile getiren açıklamalar yaptı.
Tasarıda Türkiye'den, aralarında rahip Andrew Brunson'ın da bulunduğu Amerikan vatandaşlarının ve Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarının "adaletsiz şekilde" tutuklu kalmalarına son vermesi isteniyor. Tasarı, bu kişiler serbest kalana kadar, uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesine kısıtlamalar getiriyor
Komisyonda oylanarak kabul edilen "Türkiye Uluslararası Mali Kuruluşlar Yasası" başlıklı tasarı, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ABD icra direktörlerine, insani amaçlar dışında Türkiye'ye Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve EBRD tarafından gelecekte kredi sağlanmasına karşı çıkması talimatı veriyor.
Bu talimatın, ABD yönetimi Kongre'ye Türkiye'nin "çifte vatandaşlar dahil Amerikan vatandaşlarını ya da Türkiye'deki Amerikan misyonlarının yerel çalışanlarını artık keyfi olarak gözaltına almadığı ve hareket özgürlüklerini kısıtlamadığı" yönünde bildirimde bulununcaya kadar geçerli olması öngörülüyor.
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