Blogger Türkiye genelinde yanlışlıkla kapatıldı!

Google'ın blog yayınlama servisi Blogspot'un yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıktı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, "http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com" yerine yanlışlıkla Blogspot'a erişim engeli getirdi.

Hatanın anlaşılmasının ardından Blogspot yeniden erişime açıldı.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yaman Akdeniz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin hatasını, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.

İşin doğrusu bu. Kabul edilebilir bir hata değil ve talep eden avukat yanlış adres vermiş olsa bile Hakimliğin ve/veya Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin bunu fark etmesi gerekirdi. Yanlışlık olsa bile bu hatalar yapılmamalı.