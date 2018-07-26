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Blogger Türkiye genelinde yanlışlıkla kapatıldı!
Google'ın insanların ücretsiz ve kolay bir şekilde blog açmasına imkan tanıyan Blogspot servisine erişim engellendi. Erişime kapatılan Google'ın blog yayınlama servisi Blogspot'un yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıktı.
Google'ın blog yayınlama servisi Blogspot'un yanlışlıkla kapatıldığı ortaya çıktı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, "http://bilgeadam-magdurlari.blogspot.com" yerine yanlışlıkla Blogspot'a erişim engeli getirdi.
Hatanın anlaşılmasının ardından Blogspot yeniden erişime açıldı.
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yaman Akdeniz, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin hatasını, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştı.
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