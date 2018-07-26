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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin kararına ilk tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "ABD Yönetimi Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde "Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı" şeklindeki tehdidine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD yönetiminin açıklamalarının bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:
"FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.
Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."
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