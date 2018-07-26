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Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yoktur
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump'u sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağını söyleyen ABD Başkanı Trump'u sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Oktay şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır."Trump da, tehdit etti. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu cevap verdi Erdoğan: Rusya'yla aramızdaki ilişki birilerini kıskandırıyor
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