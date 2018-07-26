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İSTESOB'dan ekmek zammı açıklaması

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz: - "İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamıştır"
26 Temmuz 2018 20:48
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İSTESOB'dan ekmek zammı açıklaması

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, "İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamıştır." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, yetkisi olmayan kişi ve kurumların ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar üzerine, İstanbul sınırları içerisinde ekmek fiyatlarını belirlemede tek yetkili kurum olarak açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu bildirdi.

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi gereğince, ekmek fiyatına ilişkin odalarca hazırlanan fiyat tarifesinin ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Daha sonra komisyon kararı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'na görüş almak üzere sunulmaktadır. Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakiben, ekmek fiyat tarifesi İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun bulunması halinde onaylanarak yürürlüğe girmektedir. İSTESOB tarafından onaylanmayan ekmek fiyat tarifeleri yürürlüğe girmemektedir.

İSTESOB 2016 yılında yayımladığı tarifeyle 250 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirlemiştir. O tarihten bugüne kadar İlimizde henüz ekmek fiyat tarifesi belirleme komisyonu toplanıp ekmek fiyat artışlarına yönelik bir karar alınmamış ve bahsi geçen diğer aşamalar tamamlanmamış olup Birliğimiz tarafından ekmek fiyatlarının arttırılmasına ilişkin bir tarifeye onay verilmemiştir.

İstanbul sınırları içerisindeki esnaf ve sanatkarın kullandığı tarifeleri belirlemede tek yetkili olan İSTESOB bu yetkisini kullanırken her zaman esnaf ve sanatkarı mağdur etmeden, tüketiciyi yani halkımızı düşünerek hareket etmiştir. Birliğimiz, bundan sonra da bu anlayışla hareket edecek halkımızın ve esnaf ve sanatkarımızın mağdur olmaması için azami çaba gösterecektir."

Anadolu Ajansı
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