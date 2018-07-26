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Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
26 Temmuz 2018 20:57
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Aksaray'da trafik kazası: 8 yaralı

Aksaray'da yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Bektaş (42) idaresindeki 68 S 0314 plakalı yolcu minibüsü, Hürriyet Mahallesi Sağlık köyü yolunda, Hasan Sağlam'ın (43) kullandığı yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Minibüsteki yolculardan Nisa (10) ve Beyza Baysal (50), Tuncay Karabulut (40), Müfüde Dabanlı (26) ve Büşra Duru (23) ile yabancı plakalı araçta bulunan Gülen (41), Burak Mehmet (6) ve Şaziye Nur Sağlam (19) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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