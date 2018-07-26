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Eylemci öğrencilere 338 bin TL'lik fatura

MANİSA'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrasında eylem yapıp, İzmir'deki Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümüne girerek binaya zarar veren 38 öğrenci hakkında 'eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu malına zarar verme, kamu görevlisine direnme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22'şer yıl hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
26 Temmuz 2018 21:01
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Eylemci öğrencilere 338 bin TL'lik fatura

MANİSA'nın Soma ilçesinde 4 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği facia sonrasında eylem yapıp, İzmir'deki Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümüne girerek binaya zarar veren 38 öğrenci hakkında 'eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, kamu malına zarar verme, kamu görevlisine direnme, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22'şer yıl hapis cezası istemiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava devam ederken, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere tebligatlar gönderildi.

Kamu malına zarar verdikleri iddiasıyla toplam 338 bin 860 liralık faturanın, öğrenciler tarafından 30 gün içerisinde ödenmesi istendi. Çağdaş Hukukçular Derneği adına davayı takip eden avukatlardan Gül Kireçkaya, karara itiraz ettiklerini söyledi.

Kireçkaya, "Henüz kusur tespiti yapılmadı. Bunu yapmadan para talep edemezler. Ayrıca dava açmadan bu parayı isteyemezler" dedi.

DHA
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