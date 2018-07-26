1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar düştü

Şirketin piyasa değeri bugün 122 milyar dolar düşerken, Facebook'un değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti
26 Temmuz 2018 21:09
Yazdır
Facebook'un piyasa değerinden 122 milyar dolar düştü

ABD'li sosyal paylaşım devi Facebook'un hisseleri bugün yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 217,50 dolardan kapatan Facebook hisseleri, bugün 174,78 dolara kadar gerileyerek yüzde 19,6 düşüş gösterdi.

Şirketin piyasa değeri de bu süre içinde 621 milyar dolardan 499 milyar dolara kadar gerileyerek 122 milyar dolar azalmış oldu.

Böylece, Facebook'un piyasa değerindeki kayıp ABD tarihinde halka açık bir şirketin bir günde gösterdiği en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara geriledi.

- Gelir beklentilerin altında

Facebook'un hisselerindeki sert düşüş, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından geldi.

Dün New York borsasının kapanmasının ardından açıklanan bilanço rakamlarına göre, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde 13,23 milyar dolar gelir elde etti. Piyasa beklentisi firmanın bu yılın nisan-haziran döneminde 13,24 milyar dolar gelir elde etmesi yönündeydi.

Ayrıca, Facebook bu yılın ikinci çeyreğinde reklam gelirlerinden 13,04 milyar dolar elde ederken, buna yönelik piyasa beklentisi ise 13,16 milyar dolardı.

Bilanço verilerine göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı Avrupa'da bu yılın ilk çeyreğinde 282 milyon iken, yılın ikinci çeyreğinde 279 milyona geriledi.

ABD ve Kanada'daki kullanıcı sayısı da söz konusu dönemde 185 milyonla sabit kalırken, bu bölgede kullanıcı sayısında artış görülmemesi yatırımcıları tedirgin etti.

- Veri sızıntısı skandalı

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmasına dikkati çeken analistler, veri sızıntısı skandalının Facebook'un reklam gelirleri ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini belirtti.

Uzmanlar, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerini etkilemek için Rusya merkezli şirketlerin Facebook üzerinden sahte haberler ve reklamlar kullanmasının da şirketin reklam gelirlerini ve kullanıcı sayısını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Facebook'un bilançosunun açıklanmasının ardından Zuckerberg, dün hissedarlar ve yatırımcılarla yaptığı konferans bağlantısında, Avrupa'da internet kullanıcılarının kendi verileri üzerindeki kontrolünü artıran Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesine (GDPR) işaret ederek, "GDPR bizim endüstrimiz için önemli bir andı. Avrupa'da aylık faaliyetlerde düşüş gördük." ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, konferans bağlantısında, "Brezilya, Hindistan ve Avrupa Birliğinde gelecek 18 ay süresince yapılacak seçimler Facebook için gerçek sınavlar olacak." yorumunu yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 130 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Blogger Türkiye genelinde yanlışlıkla kapatıldı!
26 Temmuz 2018 20:36		 THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı
22 Temmuz 2018 12:57
e-Devlet 15 sıra yukarı taşıdı
22 Temmuz 2018 08:15		 ByLock'ta IP Adresleri, yönlendirmeler ve hatalı tespitler
19 Temmuz 2018 11:00
Çocuklar internette neler arıyor?
08 Temmuz 2018 15:26		 Twitter 70 milyon hesabı kapattı
08 Temmuz 2018 13:48
'YouTuber'lara vergi takibi
08 Temmuz 2018 13:35		 Mersin'de bakliyat şirketine FETÖ operasyonunda zanlılar adliyede
08 Temmuz 2018 11:05
Instagram çöktü mü? Video yüklenemiyor
07 Temmuz 2018 17:37		 Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesi hacklendi
05 Temmuz 2018 22:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli öğretmen alımında taban puanlar açıklandı 26 torpilli öğretmen ortaya çıktı
3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değişti
Memura 8 yıla bir kademe için iki soru
Bedellide 4 avantaj
Erdoğan uyaracak: Ya kapatın, ya da bize devredin
Seçim görevlisi ücretleri yatırılmaya başlandı
15 branşta, 2017 ÖABT sınavındae en başarılı üniversiteler
Bedelli askerliğe tazminat hakkı
Hangi emniyet müdürleri görevden alınacak? İşte son kulisler
Torba teklifte sadece 3 değişiklik yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
andre ayew 1
beşiktaş 3
ayın enleri 1
fiili hizmet süresi 2
sende herkes gibisin 1
fahişe 1
omayraaa 3
tatangalar 2
Nuit 2
bilinçaltı 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam