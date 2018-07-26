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Öğrencisine en fazla para harcayan üniversiteler açıklandı

YÖK verilerine göre, vakıf yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci başına yaptığı yıllık harcama miktarı en fazla olan üniversite, 116 bin 269 lirayla Konya Gıda Tarım Üniversitesi oldu.
26 Temmuz 2018 21:44
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Öğrencisine en fazla para harcayan üniversiteler açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre, vakıf yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci başına yaptığı harcama miktarı en fazla olan üniversite, 116 bin 269 lirayla iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda Tarım Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi Koç ve Sabancı üniversiteleri izledi.

YÖK tarafından ilk kez hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu"nda, vakıf üniversitelerinin öğrenci başına cari gider miktarları ile bursluluk oranları, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen toplam proje bütçeleri ile bu üniversitelerin ÖSYM tarafından yapılan ALES, TUS gibi sınavlardaki başarılarına yer verildi.

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları arasında öğrenci başına cari gider yani harcama miktarı en fazla olan üniversite yıllık 116 bin 269 lirayla iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Konya Gıda Tarım Üniversitesi olarak belirlendi.

Bu üniversiteyi, öğrenci başına yıllık 60 bin 87 lira harcayan Koç Üniversitesi ile 51 bin 610 lira harcayan Sabancı Üniversitesi izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla 39 bin 775 lira ile İstanbul Şehir Üniversitesi, 32 bin 789 lira ile İstinye Üniversitesi, 27 bin 393 lira ile Bilkent Üniversitesi, 24 bin 819 lira ile İstanbul Bilim Üniversitesi, 22 bin 629 lira ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 22 bin 153 lira ile Yüksek İhtisas Üniversitesi ve 20 bin 381 lira ile İstanbul Ticaret Üniversitesi takip etti.

Bununla birlikte 22 üniversitenin öğrenci başına yaptığı harcama 10 bin liranın altında kaldı. Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci başına cari giderlerinin ise 3 bin liranın altında olduğu görüldü.

Öğrencilerine tam burs veren üniversiteler

Raporda, ÖSYM kılavuz verilerine göre, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, İbn Haldun Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tüm öğrencilerine tam burs sağlayan üniversiteler olarak öne çıktı.

Bu üniversiteleri, öğrencilerinin yüzde 23'üne tam burs veren Beykoz Üniversitesi, yüzde 20'sine tam burs veren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi takip etti.

Bu üniversiteleri, yüzde 18 tam burslu öğrenci oranıyla Bezmialem Vakıf Üniversitesi, yüzde 17 ile KTO Karatay Üniversitesi, yüzde 16 ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve TED Üniversitesi izledi.

Öte yandan, 10 üniversitenin sadece, YÖK tarafından zorunlu kılınan asgari yüzde 10 bursluluğu verdiği, 29 vakıf üniversitesinin ise sadece yüzde 11 burs oranı olduğu görüldü.

Raporda vakıf üniversitelerinin, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve farklı alanlarda üniversite sıralamaları yayımlayan URAP'ın yaptığı 2017-2018 genel puan tablosuna da yer verildi. Buna göre, vakıf üniversiteleri arasında en yüksek puana sahip üniversiteler sırasıyla Bilkent, Koç ve Sabancı oldu.

Proje bütçelerinde Bilkent Üniversitesi ilk sırada

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından geçen yıl vakıf üniversitelerine sağlanan proje bütçeleri arasında birinciliği 27 milyon 790 bin lira ile Bilkent Üniversitesi, ikinciliği 16 milyon 360 bin lira ile Sabancı Üniversitesi, üçüncülüğü ise 15 milyon 790 bin lira ile Koç Üniversitesi aldı.

Üniversitelerin sınav başarıları

Raporda, vakıf üniversitelerinin ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gibi sınavlardaki başarı sıralamalarına da yer verildi.

Buna göre, ALES eşit ağırlık puanı 70 ve üzerinde olan adaylara göre başarı oranı en yüksek üniversite yüzde 69,44 ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi oldu (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 5'inci sıra). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini yüzde 66,67 ile Koç Üniversitesi (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 6'ncı sıra) ve yüzde 62,50 ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 7'nci sıra) izledi.

ALES sözel puanı 70 ve üzerinde olan adaylara göre birincilik yüzde 71,82 başarı oranıyla İstanbul Şehir Üniversitesi'nin oldu (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 3'üncü sıra). Yüzde 66 ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ikinci (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 5'inci sıra), yüzde 64,52 ile Koç Üniversitesi üçüncü sırada (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 6'ncı sıra) yer aldı.

ALES sayısal puan türünde 70 ve üzeri alan adaylar dikkate alındığında da, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yüzde 72,64 ile en yüksek orana sahip vakıf üniversitesi olurken (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 7'nci sıra), onu yüzde 65,76 ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 9'uncu sıra), yüzde 62,19 ile Bilkent Üniversitesi (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 10'uncu sıra) takip etti.

Vakıf üniversiteleri içinde, TUS yerleşme oranı en yüksek üniversite yüzde 32,14 ile Koç Üniversitesi oldu (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 3'üncü sıra). Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yüzde 22,30 ile ikinci (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 45'inci sıra), Başkent Üniversitesi ise yüzde 21,15 ile üçüncü sırada (Devlet üniversiteleri dahil edildiğinde 51'inci sıra) yer aldı.

DGS ile lisans programlarına yerleşen aday oranlarına göre, Beykoz Üniversitesi yüzde 79,19 ile birinci olurken, yüzde 70,61 ile Yaşar Üniversitesi ikinci, yüzde 67,97 ile Doğuş Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Koç Üniversitesinin 83,26 puanla e-YDS puan ortalaması en yüksek üniversite olduğu sıralamada, Bilkent 76,48 puanla ikinci, İstanbul Bilgi Üniversitesi 67,10 puanla üçüncü oldu.

Bazı üniversitelerin KPSS puan ortalamalarının düşük olduğu dikkati çekti. Çeşitli alanlarda KPSS sıralamalarında vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerine göre geride kaldı.
Anadolu Ajansı
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