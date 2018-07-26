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En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da

Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, Türkiye'de en fazla vakıf üniversitesinin bulunduğu il olan İstanbul'da 47 vakıf yükseköğretim kurumu faaliyet gösteriyor.
26 Temmuz 2018 21:48
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En fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da

Türkiye'de en fazla vakıf üniversitesinin bulunduğu il, 47 ile İstanbul oldu. Türkiye'de toplam 76 vakıf üniversitesi bulunuyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları" kitabında, Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de en fazla vakıf üniversitesi İstanbul'da bulunuyor. Bu ildeki toplam 47 vakıf üniversitesinden 2'sinde henüz eğitim öğretim başlamadı.

Ankara'da 12, İzmir'de 4, Antalya'da 3, Mersin, Konya ve Gaziantep'te 2'şer, Trabzon, Nevşehir, Kayseri ve Bursa'da birer olmak üzere Türkiye'de toplam 76 vakıf üniversitesi bulunuyor. 76 üniversiteden Fenerbahçe Üniversitesi dahil 6'sı henüz eğitim öğretime başlamadı, son kurulan üniversitelerden Lokman Hekim Üniversitesi ise ilk kez bu sene öğrenci almaya başlayacak.

28 bin 808 öğrencisi bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye genelindeki vakıf yükseköğretim kurumları arasında en çok öğrenciye sahip vakıf yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi, 28 bin 479 öğrencinin öğrenim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 27 bin 187 öğrencinin öğrenim gördüğü Beykent Üniversitesi izliyor.

En yüksek sayıda ön lisans öğrencisi olan üniversiteler, 11 bin 260 öğrenci ile İstanbul Aydın Üniversitesi, 10 bin 800 öğrenci ile İstanbul Medipol Üniversitesi ve 8 bin 81 öğrenci ile Nişantaşı Üniversitesi olarak belirlenirken en yüksek sayıda lisans öğrencisi olan üniversiteler ise 16 bin 678 öğrenci ile Beykent Üniversitesi, 16 bin 513 öğrenci ile İstanbul Bilgi Üniversitesi ile 16 bin 259 öğrenci ile Yeditepe Üniversitesi oldu.

En büyük açık alan Başkent Üniversitesinde

Vakıf yükseköğretim kurumları arasında toplam açık alan büyüklüklerine göre birinci sırada yer alan üniversite, Başkent Üniversitesi oldu. Bu kategoride Bilkent Üniversitesi ikinci, Sabancı Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Toplam kapalı alan büyüklüklerine göre ise Bilkent Üniversitesi birinci sırada yer alırken İstanbul Gelişim Üniversitesi ikinci, Yeditepe Üniversitesi de üçüncü sıraya yerleşti.

Öğrenci başına en yüksek kitap sayısı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde

Öğrenci başına düşen kitap sayısında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi birinci, Bilkent Üniversitesi ikinci, Koç Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Öğrenci başına kütüphane alanı en fazla olan üniversiteler ise Sabancı, Koç ve Atılım Üniversiteleri olarak belirlendi.

Bu üniversitelerden kütüphanelerinde basılı kitap sayısı en fazla olanı ise 500 bin 437 kitaba sahip Bilkent Üniversitesi oldu. 248 bin 773 kitaba sahip Koç Üniversitesi ikinci sırada, 200 bin 924 kitaba sahip Başkent Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Bazı üniversitelerde toplam kitap sayısı bin dolayında iken 20 vakıf yükseköğretim kurumunda öğrenci başına düşen kitap sayısı 3'ün altında kaldı.

Anadolu Ajansı
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