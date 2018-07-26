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O ilçe, dünya devletlerine dorse satıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üretilen çekici dorselerinin yüzde 20'si, Almanya ve Rusya'daki lojistik firmalarına gönderiliyor.
26 Temmuz 2018 21:52
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O ilçe, dünya devletlerine dorse satıyor

Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde kurulan Ekol Dorse imalathanesinde üretilen çekici dorselerine, Türkiye'deki lojistik firmalarının yanı sıra Almanya ve Rusya'daki firmalar da ilgi gösteriyor.

İlçede 55 yıl önce ahşap karoser imalatı için kurulan, 21 yıl önce de dayanıklı dorse imalatına başlayan firmada, yılda üretilen yaklaşık 360 dorsenin yüzde 20'si 5 yıldır Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Tesisin İşletme Müdürü Nuri Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Sandıklı'da 1963 yılında ahşap karoser imalatıyla sektöre adım attıklarını, 1997'de çekicilere takılan açık kasa, tenteli kasa, damperli ve soğuk frigo dorseleri imalatına başladıklarını söyledi.

İmalathanede 30 kişilik profesyonel ekiple üretim yaptıklarını belirten Yıldız, "Profesyonel ekibimizle birinci sınıf ham maddeyi burada işliyoruz. Montajını yaptıktan sonra dorselerimizi kullanıma hazır hale getiriyoruz. Ayda yaklaşık 30 dorse üretiyoruz. Sipariş yoğunluğuna göre değişebiliyor. Şartlara göre kapasitemizi artırabiliyoruz." diye konuştu.

"Lojistik firmalara üretim yapıyoruz"

Yaptıkları dorselerin Türkiye'deki ve yurt dışındaki lojistik firmalarından büyük ilgi gördüğünü aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Üretimini gerçekleştirdiğimiz çeşitli sınıflardaki dorseler, ülkemizde pek çok lojistik firmalarınca kullanılmaktadır. Ürünlerimiz tonaja dayanıklı ve kaliteli. Ege ve Akdeniz bölgeleri başta olmak üzere İstanbul ve Ankara firmalarına üretim yapıyoruz. Yurt dışında da Almanya ve Rusya'daki anlaşmamız olan lojistik firmalarına dorselerimizi gönderiyoruz. Hatta bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız, 'ürettiğiniz dorseleri buralarda görünce mutlu oluyoruz' diyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz."

Yıldız, Türkiye'deki servis ağlarının çok geniş olduğunu, üretimini yaptıkları dorselerde yaşanan problemlere kısa sürede çözüm sağladıklarını anlattı.

Firma olarak teknolojiye büyük yatırım yaptıklarına işaret eden Yıldız, "Yurt içi ve yurt dışındaki eğitimlere, seminerlere ve fuarlara katılıyoruz. Sektörde yeniliklere açığız. Yeni makineler temin ederek sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Afyonkarahisar ve Sandıklı'nın istihdamına, markalaşmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli'den, dorse yaptırmak için Sandıklı'ya gelen lojistik firması yetkilisi Aydın Koç da tesisteki işçiliğin çok kaliteli olduğunu dile getirerek, "Lojistik sektöründeki firmaların çoğu burada dorse yaptırıyor. Ürünlerinden çok memnun olduğumuz için buradayız. Yine tesisin müşteri memnuniyeti de çok iyi. Üretilen dorselerin sağlam malzemelerden yapılıyor olması bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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