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Büyükelçi Kılıç: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamaya karşılık, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.
26 Temmuz 2018 22:16
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Büyükelçi Kılıç: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın papaz Andrew Brunson hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Trump'ın kullandığı dili eleştiren Kılıç, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD makamlarına daha önce aktardığı şeylerin anlaşılmadığını belirten Kılıç, "ABD makamlarının her seviyede paylaştığım açık tavsiyemi duymaması çok talihsiz bir durum. Mesajım berraktı; kimse Türkiye'nin tehditlere boyun eğmesini beklememeli. ABD'nin bize karşı tehditlere başvurmaması gerekirdi" dedi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar.Net
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