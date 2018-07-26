Kardeşi Adnan Oktar'ı skandal sözlerle savundu

Kenan Oktar, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kenan Oktar, operasyonu İngiliz derin devletinin planladığını ifade ederek, "Adnan hocam cezaevinde PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor. Kızımla beraber bizzat gittim ziyaret ettim tek kişilik koğuşta kalıyor. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Adnan Hoca FETÖ 'yü desteklemedi. Ben 'FETÖ'yü severim o da beni sever' derken, o da benden tedirgin olur demek istedi" şeklinde konuştu.

Kardeşi Adnan Oktar'ın tutuklanması ve yaşanan süreçle ilgili Kenan Oktar, "Adnan Hoca benim tek kardeşim, öz kardeşim. Uzun süredir ayrıyım. Onun yanında bulunmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. Kuvvetli bir operasyon yapıldı. Operasyonda herkesin tahmin edeceği gibi İngiliz derin devletinin planladığı bir operasyon. Biz hocamızın ve hanım kardeşlerimizin suçsuz olduğunu biliyoruz, halk da biliyordur. Bu operasyonlar Bediüzzaman'a da yapıldı. Biz bunlara karşı duracağız bu apaçık bir iftiradır. Adnan Hoca'nın şimdiye kadar yanlış yaptığı bir şey yok. Eserlerinin hepsi ortadadır. Bediüzzaman bugünkü tabirle diyor ki; 'Maddecilik ve Darwinizm vebası vardır. Bunun kaldırılması lazım' diyor. Yapılan çalışmalarda Komünizmin, PKK'nın, dinsizliğin ayağı olan maddecilik, Darwinizm Adnan Hocamızın çalışmalarıyla yok edildi. Ortaya ağır bir darbede vuruldu. Bu dönemin önemli putları da yıkılmış oldu. Adnan Hoca sürecinde takip ederseniz 40 yıldır ilmi çalışma yapıyor. Herkes görüyor. Herkesin gözü önünde, televizyonlardadır. Fakat İngiliz Derin devleti FETÖ bağlantısıyla beraber bir yerden düğmeye basıp operasyon düzenletiyor. Operasyonda Tayyip hocamın tam Avrupa'ya gittiği zamana denk getiriliyor" dedi.

"PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor"

Kenan Oktar, "PKK lideriyle ve uzantısıyla aynı bölümde kalıyor. Bütün vatanın evlatlarının Adnan Hoca'ya sahip çıkması gerekiyor. Aklı birazcık olan insanlar bunların korkunç bir iftira olduğunu nazara alır. Açık söyleyeyim, İsrail yeni cumhurbaşkanı seçildiği, yeni hükümet kurulduğu zaman istemedi istemiyordu. Adnan Hocamız İsrail ile yakın bağlantı kurdu. Yakın lobi kurmasa Amerika'da Ermeni yasa tasarısı kabul ediliyordu. Adnan Hocamız bunu İsrail'in verdiği bir uyarı ile engelledi. İsrail'le bağlantılarımızın güçlü olmasını Adnan Hoca temin etti. Yoksa bize düşman bir devlet haline gelecekti. İsrail, Tayyip hocamızı sevmiyordu, onu yumuşattı. Son aylarda İsrail ile ticaret hacmimiz arttı. Askeri iş birliğimiz arttı" ifadelerini kullandı.

"FETÖ Adnan Hocayı sevmez"

Cezaevinde Adnan Oktar ile görüşmesi sorulan Kenan Oktar, "Bize tembihi şudur, sakın ola oyunlara gelmeyin, iftiradır diyor. Ben kardeşimle üç yıldır konuşmuyorum. İrtibatım yok. Maaşımı keselim diye panik yaptılar. İspat yok delil yok. Adalette en son söz savunmanındır. İddia ile bir kişiye suç atılmaz. 31 suçtan, terör örgütü filan...Örgüt diye bir şey yok. Bu bir arkadaş topluluğudur. Kardeşler birliğidir. Allah, dağılmayın birlikte olmayın diyor. Adnan Hoca ve arkadaşları acaip kişilerdir. Bediüzzaman'a bile acayip bir kişi demişlerdir. Kolay kolay kimsenin akıl erdiremeyeceği kişilerdir. Yani şöyle söyleyeyim, talebeler candan, çağdaş, Atatürkçü, dindar, muhafazakar gruptur. Hepimiz vatanımız için kendimizi feda ederiz. Atılan iftiralarda çok dikkat ediyorum. Bediuzumana'a atılan iftiralara benziyor. FETÖ rastgele bir kişi değil, önemli. Adnan Hoca FETÖ 'yü desteklemedi. Ben "FETÖ'yü severim oda beni sever" derken o da benden tedirgin olur demek istiyor. FETÖ Adnan Hocayı sevmez. FETÖ Tahşiyeciler grubuna saldırmıştı" diye konuştu.

Adnan Oktar'ın ziyaretine ilk kendisinin gittiğini sözlerine ekleyen Kenan Oktar, "Tek kişilik koğuşta, ilk giden benim. Gözbebeklerinize kadar aranıyorsunuz. Kızımla gittik. Gamze Oktar ile birlikte. Kızlarımın da talebesi olmasını tabii ki temenni ediyorum ama o güçte ve yetenekte olmak çok zordur. Adnan Hocamızın yanında duran kahraman kız kardeşlerimiz, görüyorum, hepsi göğüslerini gere gere kahraman bir şekilde" dedi.

'Onlar son derece iffetli namuslu kızlar'

Adnan Oktar'ın yanına alınan kişilerin herhangi bir testten geçip geçmediği sorulan Kenan Oktar, "Testten geçiyor tabii ki onlar. Hepsi Türkiye'nin önemli üniversitelerinden mezun olmuş, çağdaş, zekalı kızlar. Bunlar kendini neden feda ediyor. Ortada belli ki lider kuvvetli bunlar tesadüfü olmaz. Benim kızlarımın takadi talebe olmaya yeter mi bilmiyorum. Orada gördüğüm kız kardeşlerimiz son derece kahraman, yiğit Hepsi göğsünü gererek kahramanca direniyor. Bunun nedeni hocamızın ona aşıladığı dini İslam'ı doğru algıladıkları anlamına gelir. Onlar son derece iffetli namuslu kızlar. Bütün dünya ayakta. Dünya basın organlarını nazara almıyor musunuz. 2019 Muharrem ayını nazara alın orada da bir gelişme olacak

'Adnan hocamız Filistin ve İsrail'i barıştırdı'

Kenan Oktar son olarak "Bu suçların aslı yok. Casusluk diye bir suçlama yok. Biz Filistin'i severiz. Adnan hocamız Filistin ve İsrail'i barıştırdı. Orada vatan aleyhine bir cürüm yok. Bilgi alışverişi yok. İsrail'in dostluğunu temin ettik. Amerika'da şuanda ermeni lobisi, FETÖ lobisi olsun. Soykırım yasası çıkacaktı onu engelledi. Bir alimin eserlerine bakılır. Eserlerinde bir yanlış varsa onu söyleyin" ifadelerini kullandı.