1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç kızın karnından çıkan şey hayrete düşürdü

Malatya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki genç kızın karnında tespit edilen 6 kilogramlık kitle ameliyatla alındı.
26 Temmuz 2018 22:48
Yazdır
Genç kızın karnından çıkan şey hayrete düşürdü

Yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvurun Tuğçenur Kuzeyi, her seferinde reçetesine yazılan mide ilaçlarını kullandı ancak hiçbir ilaç Tuğçenur'un ağrılarını dindirmedi. Son olarak kentteki özel bir hastaneye giden genç kız, burada tedavi altına alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin tarafından muayene edilen, tetkik ve tahlilleri yapılan hastanın karnının içini dolduran ve sağ yumurtalıktan köken alan kitle olduğu saptandı.

Acilen ameliyata alınan Tuğçenur Kuzeyi'nin karnından 3 saat süren ameliyatın ardından 6 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası vücudundan çıkan parçayı görünce neye uğradığını şaşıran genç kız kısa sürede sağlığına kavuştu.

Başarılı bir ameliyat yapıldığını aktaran Dr. Übeyt Akçin, "Bize başvurduğunda karnında bütün karnını dolduran 6 kiloluk bir kitlesi mevcuttu. Daha önce hastaneye mide ağrısı şikayetleri ile gidip mide ilaçları kullanan bir hastaydı. Biz tanımızı koyduktan sonra kızımıza güzel bir ameliyat yaptık ve 6 kg'lık kitlesinden kurtuldu. Çok şükür yumurtalıkları sağlıklı, ilerki dönemlerde herhangi bir problem yaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Kadınlara yıllık kontrol tavsiyesi

Kadınların mutlaka yıllık kadın-doğum kontrolünden geçmesi gerektiğini aktaran Akçin, "Bu tür hastalarımızda erken tanı her hastalıkta olduğu gibi bunda da önemli olup kadın hastalarımız yaşları kaç olursa olsun mutlaka yıllık kontrol yaptırmalılar" şeklinde konuştu.

"Bu yaşta bir hastada bu kadar büyük bir kitle görülmesi çok nadir oluyor"

Bu yasta bir hastada bu kadar büyük bir yumurtalık kistinin görülmesinin çok nadir olduğunu kaydeden Akçin, iyi bir cerrahi teknik ile bu tür hastaların sağlığına kısa surede kavuşabildiğini söyledi.

Dr. Übeyt Akçin ve ekibine çok teşekkür eden Tuğçenur Kuzeyi ise "Allah razı olsun, o olmasaydı belki daha kötü olabilirdim ama şimdi daha iyiyim" dedi.

"Gebe gibi duruyordu, psikolojimiz bozulmuştu"

Kızının yeniden sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Tuğçenur'un annesi Ayşe Kuzeyi de "Übeyt Hocam'ın Allah ne muradı varsa versin, iyi ki tanıştık, yoksa benim çocuğumun hali ne olurdu bilemiyorum. Karnı çok büyüktü gebe gibi duruyordu bizim ailece psikolojimiz bozulmuştu ama şimdi hem kızım hem de ben çok iyiyiz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,550 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hepatit B ve D'ye 'aşı' kalkan oluyor
26 Temmuz 2018 23:31		 Hatalı cep kullanımı, ağrılara davetiye çıkarıyor
26 Temmuz 2018 10:24
Sigara mesane kanseri riskini 4 kat artırıyor
25 Temmuz 2018 21:45		 Torba teklifte yer alan sağlıkla ilgili düzenlemeler
25 Temmuz 2018 06:40
Pasif sigara dumanındaki kimyasallardan 70'i kanserojen
24 Temmuz 2018 21:26		 Doğmamış bebeğe beyin ameliyatı
24 Temmuz 2018 21:21
Genç kızın karanlık dünyası kornea nakli ile aydınlandı
24 Temmuz 2018 19:39		 'Türkiye, canlıdan böbrek naklinde en tecrübeli ülke'
23 Temmuz 2018 12:54
Hava kirliliği meme kanseri riskini artırıyor
22 Temmuz 2018 19:36		 Sinüzit tedavisi için deniz suyu
21 Temmuz 2018 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Bir hafta sonu: Yalova Erikli Yaylası
27 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Tatil dediğin böyle olur
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
silinmelik başlık 3
portakalcicegi2017 2
yunanistan yangını 2
kiracıyız şu dünyada 2
orangeblossom 13
vincent janssen 1
enzo roco 2
Fenerbahçe 1
tokatçı 1
B36 Thorshavn-Beşiktaş 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam