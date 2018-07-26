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15 yaşındaki lise öğrencisi 'çöp' kavgasında öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da apartmanın önüne çöp koyma nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Fırat Çelik bıçaklanarak öldürüldü. Gencin cenazesi evinin önüne helallik için getirildiğinde ise annenin ağıtları yürekleri dağladı
26 Temmuz 2018 23:00
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15 yaşındaki lise öğrencisi 'çöp' kavgasında öldürüldü

Olay, dün akşam saat 21.50 sıralarında Rami Cuma Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için dışarı çıktığında aynı apartmanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.'ye tepki gösterdi.

Bir süre tartışan ikiliyi balkondan izleyen Ebru G.'nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Taraflar arasında büyüyen tartışmaya Resul Çelik'in 15 yaşındaki oğlu Fırat Çelik de katıldı.

SIRTINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik'i sırtından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yasin G. kayıplara karışırken, polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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