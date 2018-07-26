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Boynuna anten kablosu dolanan 12 yaşındaki çocuk öldü
Gaziantep İslahiye'de 12 yaşındaki İpek Yılmaz, bahçede oynadığı çatıdan sarkan anten kablosunun boynuna dolanması sonucu boğuldu
Zeynep ve Ali Yılmaz çiftinin 5 çocuğundan İpek Yılmaz, oyun oynamak için evin bahçesine çıktı. İpek, çatıdan bahçeye sarkan anten kablosuyla oynamaya başladı. Bür süre sonra kablo İpek'in boynuna dolandı.
Oynamak için ablasının yanına giden Esma Yılmaz (5), İpek'i hareketsiz görünce durumu annesine haber verdi.
Anne Zeynep Yılmaz'ın çağırdığı 112 Acil ekibi, ilk müdahalenin ardından İpek'i ambulansla önce İslahiye Devlet Hastanesi ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye götürdü.
İpek Yılmaz, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
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