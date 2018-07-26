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Erdoğan: Sakın ha bunların oyununa gelmeyin

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.
26 Temmuz 2018 23:21
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Erdoğan: Sakın ha bunların oyununa gelmeyin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir." diye konuştu.

"Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır"

Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sevincinden haberdar olmayanların kardeşliği lafta kalır.

FETÖ'nün en yoğun olduğu yer, ABD'den sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'dir.

Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.

"Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız"

"40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir."

"15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir."

15 Temmuz'da Güney Afrikalı kardeşlerimizin bizim için dua ettiğini biliyorum. Milletimiz bu desteği unutmayacaktır.
Anadolu Ajansı
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