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Emekli polis memuru bıçakla öldürüldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 70 yaşındaki emekli polis memuru bıçakla öldürüldü.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 70 yaşındaki emekli polis memuru bıçakla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeniharmandalı Mahallesi Hasırcılar mevkinde emekli polis memuru Abdullah Altuğ'a (70) yalnız kaldığı evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Altuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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