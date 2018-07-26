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Akdağ balı, Anzer balına rakip

Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ'da üretilen balının, lezzeti ve uygun fiyatıyla marka olma yolunda olduğunu belirtildi.
26 Temmuz 2018 23:46
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Akdağ balı, Anzer balına rakip

Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı Akdağ'da üretilen balının, lezzeti ve uygun fiyatıyla marka olma yolunda olduğunu belirtildi.

10 yıldır bal üreticiliği yapan İsmail Karaağıl, ''Akdağ yüksekliği ve zengin bitki örtüsü ile arıcılık için son derece ideal bir bölge. Balı arı tamamen kendisi üretiyor. Mükemmel çam ormanları, kekik ve bin bir çeşit çiçekten arılarımızın ürettiği bal, lezzet olarak Anzer balından kesinlikle aşağı kalmaz'' dedi.

Ürettikleri balda hiç bir katkı maddesi bulunmadığını kaydeden Karaağıl, ''Balımızın lezzeti çok güzel. Anzer balı ile aynı eş değerde. Biz buradan tüm Türkiye'ye ve civar illere bal satışı yapıyoruz. Ballarımı şeker hastalarına ben kendim bizzat veriyorum. Şeker hastaları özellikle bize bal siparişi verir. Çoğu zaman ben kendim bizzat evlerine gönderirim. Onlar daha sonra ücretini bana gönderirler. Anzer balı ile aynı eş değerde olduğunu ısrarla vurguluyorum. Kilogram fiyatı 90 ile 150 lira arasında balımızı veriyoruz müşterilerimize. Anzer balı 600 ile 70 lira arası. Ama bizim balımızın hiçbir katkı maddesi yok içinde. Tek eksiğimiz ürünümüzün tanıtımı'' diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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