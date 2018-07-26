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Başkan, işçi maaşlarını geç ödeyen şirkete rest çekti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehirde temizlik işlerinde çalıştırdığı işçilerin maaşlarını geç ödeyen şirket ile 29 yıllığına imzalanan sözleşmesinin feshi için açtıkları davanın sonuçlanmak üzere olduğunu ifade etti.
26 Temmuz 2018 23:51
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Başkan, işçi maaşlarını geç ödeyen şirkete rest çekti

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, şehirde temizlik işlerinde çalıştırdığı işçilerin maaşlarını geç ödeyen şirket ile 29 yıllığına imzalanan sözleşmesinin feshi için açtıkları davanın sonuçlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Başkan Saraçoğlu, Kütahya Belediyesi ve ilçe belediyelerince oluşturulan Katı Atık Yönetimi Birliği (KÜKAB) üzerinden 2013 yılında yapılan ihale sonucunda 29 yıllığına anlaşma yapılan bir şirketten il genelinde çöp toplama hizmeti alındığını dile getirdi.

"İşçi kardeşlerimizin hak ve hukuklarını korumak bizim görevimiz"

İşçilerin maaş ve özlük haklarının korunması için şirketi uyardıklarını ancak sözleşmeden dolayı bu yönde yaptırım uygulayamadıklarını anlatan Başkan Kamil Saraçoğlu, "Maaşlarını zamanında alamayan işçi kardeşlerimizin hak ve hukuklarını korumak bizim görevimiz. Biz belediye ve KÜKAB olarak onların mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz. Ancak, söz konusu şirketle imzalanan imtiyaz sözleşmesine işçi haklarını koruyan bir madde konulmamış. Biz göreve geldikten sonra şirketten işçi haklarının korunmasına yönelik yazı almaya çalıştık. Maalesef şirket bu yazıyı bize vermedi" şeklinde konuştu. Başkan Kamil Saraçoğlu, taşeron işçilerin kadroya alınma sürecinde şirketteki işçilerin de belediye bünyesine alınması için mücadele ettiklerini ama başarılı olunamadığını hatırlattı.

"29 yıllığına imzalanan sözleşmenin feshi için dava açtık"

Şirketin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle 29 yıllığına imzalanan sözleşmenin feshi için dava açtıklarını vurgulayan Başkan Saraçoğlu, "Şirket sözleşme imzalandıktan sonra 30 ay içinde 5 MW çöpten elektrik üretecek tesisi kurması gerekiyordu. 2016 yılının Haziran ayından itibaren faaliyete geçecek tesisle KÜKAB'a gelir elde edilecekti. Bunu yapmadılar ve yapmamaya devam ediyorlar. Sözleşme gereği tesis yapılmayınca 29 yıllığına imzalanan sözleşmenin feshi için Temmuz 2016'da hukuki işlemlere başladık. Mahkeme devam ediyor ve KÜKAB'ın lehine ilerliyor. Yakın zamanda inşallah sonuçlanacak" diye konuştu.

"Bu şirket 15 araçla çöp toplamaya çalışıyor"

Şirketin belediyeler ile halkı karşı karşıya getirmeye çalıştığını dile getiren Saraçoğlu, "Çöp toplama işini şirkete vermeden önce Kütahya Belediyesi 26 araçla çöp toplarken, bu şirket 15 araçla çöp toplamaya çalışıyor. İlçelerimizde de durum aynı. Kullandıkları araçlar eski ve çöp sularını sızdırarak şehri kirletiyor. Bu nedenle çevreyi temiz tutamıyoruz. Yıkama araçlarını çıkarıp, onların kirlettiği yerleri temizlemek zorunda kalıyoruz. Çöp toplamayla ilgili birçok sıkıntı yaşatarak Kütahya halkını belediyelerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Kütahya halkından biraz daha sabretmelerini istiyoruz" dedi.

"573 bin kişinin hakkını kimseye yedirmeyiz"

Kütahya halkının hakkını hukukunu korumak zorunda olduklarını söyleyen Saraçoğlu, "Başkanlığımız gitse dahi hangi şirket olursa olsun Kütahya'da yaşayan 573 bin kişinin hakkını kimseye yedirmeyiz. Beni daha önce, 'Başkanlığın gider, başkan olamazsın' şeklinde tehdit ettiler. Ama biz bu durumlara asla pabuç bırakacak değiliz" ifadelerini kullandı.

Kamil Saraçoğlu, ayrıca sorumluluklarını yerine getirmediği için şirkete yüklü miktarda ceza kestiklerini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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