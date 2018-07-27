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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
27 Temmuz 2018 01:33
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Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 - 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün sekinci sırasındaki ücretten az, onikinci sıra numarasındaki ücretten fazla olamaz."

MADDE 2 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Memurlar.Net
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