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Amasya'da trafik kazası: 1 ölü
Amasya'da otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına savrulduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Amasya'da otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına savrulduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ali Tosun yönetimindeki 05 FF 153 plakalı otomobil, Suluova Kurnaz köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kıyısındaki su kanalına doğru savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücü ile yanındaki Emine Tosun ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Emine Tosun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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