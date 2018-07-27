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258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek

Bedelli askerliğe kalıcı çözüm için TSK'nın hedefi erbaş, er ve yedek subayları profesyonel olarak dönüştürmek. Ordunun yüzde 60'ını oluşturan ve sayıları 258 bini bulan bu kesimin yerine mevcuttaki 80 binden fazla uzman erbaş ile sözleşmeli er sayısının artırılması amaçlanıyor
27 Temmuz 2018 06:40
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258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek

Askerlik süresinin kısaltılması ve bir daha bedelli ihtiyacının oluşmaması için atılacak en önemli adımın uzman personel sayısının artırılması olduğuna dikkat çekiliyor. Önümüzdeki süreçte emir-komuta zincirinin tabanında yer alan uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/erlerin sayısının artırılmasıyla ordunun profesyonelleşmesi hedefleniyor. Şu an TSK'nın son personel mevcuduna göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında 427 bin personel bulunuyor. 168 bin 800 civarındaki personel de tamamen profesyonel askerlerden oluşuyor. Bu da TSK'nın yüzde 40'ının profesyonel askerlerden oluştuğu yani ordunun profesyonellik oranın yüzde 40 olduğu anlamına geliyor. TSK'da yükümlü olarak bulunan yedek subaylar ile erbaş ve erlerin toplam sayısının 258 bin 244 olduğu öğrenildi. Bunların 9 bin 200'den fazlası yedek subay olarak askerliğini yaparken, 249 bin erbaş ve er de kışlalarda bulunuyor. Yeni dönemde profesyonelleşme çalışmaları da ordu içindeki bu kesimi kapsayacak.

2016 yılında 48 bin uzman erbaş bulunurken yapılan alımlarla bu sayı 10 bin artış göstererek 59 bin 500'lere çıktı. Aynı şekilde profesyonel eğitim alan 13 bin sözleşmeli er ve erbaşın sayısı da 2 yıl içinde 20 bine çıkarıldı. Uzman erbaşlar ile sözleşmeli er ve erbaşların sayısı daha da artırılarak sayıları 258 bini bulan normal er ve yedek subayların sayısının düşürülmesi planlanıyor.

AHMET TOPAL

Sabah
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