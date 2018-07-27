1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Burayı üs yapmalarına izin vermeyiz

Başkan Erdoğan: FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz
27 Temmuz 2018 07:05
Yazdır
Erdoğan: Burayı üs yapmalarına izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılaryası'nın açılışını yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

Tüm dünyayı tehdit eden teröre değineceğiz. Çünkü terör, Güney Afrika'nın da en önemli sorunlarından biri. Bizim nazarımızda terör örgütleri arasında hiçbir fark yok. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanıdır. DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse, Boko Haram, El Şebab aynıdır.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ile bu konuları ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin aktif düzenleyicisi konumunda olan, 251 vatandaşımızın katili FETÖ ile ilgili beklentilerimizi dile getireceğiz. Zira FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Yeni gelişmeler ışığında belgeleri tekrar vereceğim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir.

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesine, burayı bir üs haline getirmesine, Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün 17-25 Aralık'ta ülkemizde olduğu gibi bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz.

Son dönemde burada yaşananlar FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenlikleri için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş bir yapı. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa, yurt dışında da FETÖ'nün karanlık yüzünü ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır.

BUNLARIN OYUNUNA GELMEYİN

Bu arada Erdoğan, Güney Afrika Müslüman toplumunun kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

FETÖ'nün Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Güney Afrika Cumhuriyeti, buradalar. Onun için buralarda yaşayan kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz. Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.

Bir kardeşiniz olarak burada şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Çocuklarını bunların okullarına gönderenler varsa, evlatlarını ne kadar erkek kurtarırlarsa o kadar iyidir.

BESMELE ÇEKEREK KURDELEYİ KESTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kançılarya binasının açılışını eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile birlikte yaptı.

İŞADAMLARIMIZIN ARKASINDAYIZ

"TÜM diplomatlarımız, işadamlarımız dayanışma içinde bulundukları ülkelerde her türlü yatırıma, ihaleye hiçbir çekinme olmadan girmeleri lazım. Bilecekler ki benim Cumhurbaşkanım arkamdadır, benim bakanlarım arkamdadır. Benim ülkemde siyaset arkamdadır. Ticaretten yatırımlara, güvenlik işbirliğinden eğitme, insani yardımlardan enerjiye kadar her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz."

HASAN AY

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 443 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik
27 Temmuz 2018 01:33		 27 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2018 00:03
ABD'ye bir tepki de Bakan Gül'den geldi
26 Temmuz 2018 23:57		 Başkan, işçi maaşlarını geç ödeyen şirkete rest çekti
26 Temmuz 2018 23:51
Erdoğan: Sakın ha bunların oyununa gelmeyin
26 Temmuz 2018 23:21		 Büyükelçi Kılıç: Tehditlere boyun eğmeyeceğiz
26 Temmuz 2018 22:16
Vali, makam aracını sünnet olacak çocuklara tahsis etti
26 Temmuz 2018 21:34		 Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
26 Temmuz 2018 21:29
Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
26 Temmuz 2018 21:14		 Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yoktur
26 Temmuz 2018 20:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
Bir hafta sonu: Yalova Erikli Yaylası
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik
258 bin erbaş, er ve yedek subay profesyonelleşecek
27 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
FETÖ mağduru o müdür artık Emniyet'in başında
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Amasya'da trafik kazası: 1 ölü
Tatil dediğin böyle olur
Meteorolji'den bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müsait bi yerde inmek 4
kedi seven erkek 7
bir cisim yaklaşıyor 1
enzo roco 2
suudi imama göre dünya dönmüyor 1
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 1
chp'li 129 milletvekilinin kurultaya karşı çıkması 3
100 5
Sherlock Holmes 4
antidepresan içerken etrafındakilere de ikram etmek 2
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
YÖK Uzman Yardımcısı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Belediyesi 31 İşçi Alacak
Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi İşçi Alım İlanı
Kargın Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarla Bitkileri Arş. Ens. Geçici İçşi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam