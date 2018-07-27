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Türk bilim insanına uluslararası ödül

Zürih Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mutlu Özcan'a Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği tarafından "2018 Yılın En Seçkin Bilim İnsanı" ödülü verildi
27 Temmuz 2018 07:35
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Türk bilim insanına uluslararası ödül

İsviçre'deki Zürih Üniversitesi Dental Materyaller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Özcan'a Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği (IADR) tarafından "2018 Yılın En Seçkin Bilim İnsanı" (Distinguished Scientist Award) ödülü verildi. Özcan'a daha önce de İngiliz Kraliyet Üniversitesi tarafından "İngiliz Kraliyet Akademisi Diplomatı" unvanı verilmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Excel Fuar ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce bilim insanı katıldı. Özcan ödülünü IADR Başkanı Angus Walls'ın elinden aldı. Özcan SABAH'a konuştu: "Bu ödüle ayık görülmek benim için son derece gurur verici" diyen Özcan, "Bugün Diş Hekimliği Araştırmaları Birliği en büyük uluslararası araştırma organizasyonundan 'Yılın En Seçkin Bilim İnsanı' ödülünü aldım. Kendi alanımda verilmiş bir ödül. Bu önemli bir ödül. Hayat boyu bilime yaptığınız katkılardan dolayı verilen bir ödül. Bu ödüle layık görülmek benim için son derece gurur verici" dedi. Önyargıları başarıyla yıktığını söyleyen Özcan, "Hayat boyu bir işe kendinizi hakikaten adayarak yaparsanız; kendi mesleğinize bütün gücünüzle katkıda bulunursanız; ister kadın olsun ister erkek, böyle ödülleri birçok insan hak edecektir. Kadınlar bu açıdan bugüne kadar biraz geride kaldı. Eskisine oranla biraz daha kadın sayısı arttı. Yolları açıldı. Yeter ki çok çalışsınlar ve sorumluluk sahibi olsunlar. Başarı gelecektir mutlaka" dedi.

"KÜLLİYE'YEGİTMEK İSTİYORUM"

AKParti Milletvekili Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Profesör Dr. Özcan'ı Ankara'ya davet etti. Profesör Dr. Özcan ise, "Bir an önce gitmeyi ben de çok isterim. Yakınından geçmiştim ama içerisine hiç girmemiştim" diye konuştu. Ödül törenine ev sahipliği yapan Uluslararası Diş Hekimliği Araştırma Organizasyonu'nun (IADR) yöneticilerinden Prof. Dr. Sibel Antonson ise, "Prof. Dr. Mutlu Özcan ile yaklaşık 20 seneye dayanan bir dostluğumuz var. Uykusuz geceler, yıllarına şahidim. Kolay olmuyor. Ben de bu organizasyonun IADR'nin dental materyal bölümünün ilk kadın başkanıydım" dedi.

ALPASLAN DÜVEN

Sabah
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