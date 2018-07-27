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Güçlü büyüme için 10 dev adım

Başkan Erdoğan'ın yolunu açtığı yeni sistemin büyüme planı hazır. Özel sektörü merkezine alan yeni dönemde kamu harcamalarının milli gelir içindeki payı düşecek, yatırımcı dostu politikalar uygulanacak
27 Temmuz 2018 07:50
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Güçlü büyüme için 10 dev adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolu açarken, büyümenin yol haritası da devreye girdi. Yeni dönemde özel sektör odaklı büyüme politikalarına öncelik verilecek. Kamu harcamalarının milli gelir içindeki payını düşürecek yeni sistemin büyüme planında 10 başlık öne çıktı:

ÖZEL SEKTÖR: Özel sektör önceliğinde verimlilik artışına dayalı büyüme stratejisi uygulanacak. Yatırımların artırılması ve işgücü verimliliğinin geliştirilmesiyle istikrarlı büyüme sürdürülecek.

TEKNOLOJİK ÜRETİM: Yüksek teknolojiye dayalı yerli üretim, ihracat ve yüksek katma değerli sektörlerin payı artacak. Geleneksel sektörlerin dijital dönüşümü sağlanacak.

BAĞIMLILIK AZALACAK: Üretim ve ihracat yapısının ithalata bağımlılığı azaltılarak ekonominin dayanıklılığı artırılacak. İthalat bağımlılığı azaltılarak cari açık düşürülecek. Dış kaynak ihtiyacı da azaltılarak ekonominin dayanıklılığı artırılacak.

GÜÇLÜ FİNANSAL SİSTEM: Finansal sektörün de fon maliyetleri düşürülerek, üretken, istihdam dostu yatırımlar teşvik edilecek. En önemli çıpa mali disiplin olacak.

YASTIK ALTINA TEŞVİK: Yastık altı tasarrufların sisteme girmesi için ilave adımlar atılacak. Katılım bankacılığının kaynak yapısı güçlendirilecek. Sermaye piyasaları yeni araçlarla derinleştirilecek.

AĞLAR GÜÇLENİYOR: İç ve dış ticaret ağları genişletilecek. Kurumsal kalitenin güçlendirilmesi sağlanacak. Yeni pazarlara girilecek ve mevcut pazarlardaki rekabet gücü artırılacak.

MALİYETLER AZALACAK: Teşvik mekanizmaları sadeleştirilecek, gereksiz işlem maliyetleri ortadan kaldırılacak.

DİNAMİK NÜFUS FIRSATI

YATIRIMCI DOSTU POLİTİKA: Yatırımcı dostu politikalara ağırlık verilecek. İş ve yatırım ortamı büyümeye daha fazla destek verecek şekilde geliştirilecek. Yüksek teknolojili ve daha üretken alanlara uzun vadeli dış yatırım çekilecek.

KALİTELİ İSTİHDAM YAPISI: Dinamik nüfusun işgücü üzerindeki baskısı fırsata dönüştürülerek kaliteli bir istihdam yapısı tesis edilecek.

ARTIŞLAR MERCEK ALTINDA: Fiyatlama davranışını etkileyen temel unsurları dikkate alarak ekonomi politikalar eşgüdümlü uygulanacak. Enflasyona neden olan yapısal ve konjonktürel katılıklar azaltılacak.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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