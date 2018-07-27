Meteorolji'den bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Hatay kıyıları, Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri, Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimleri, Bursa ve Bilecik'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.