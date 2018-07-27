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Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü

EVLENDİRME programlarına katılan damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key (38) İstanbul Bahçelievler'de silahla öldürüldü
27 Temmuz 2018 08:05
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Damat adayı Birkan'ın ablası öldürüldü

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Kaya'nın haberine göre, geçen cumartesi günü yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu.

Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü.

Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.
Sabah
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