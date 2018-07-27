TV'deki diziler sağlıkta şiddeti arttırıyor

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların nedeni sorulduğunda en çok 'hasta çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenilmedi' ve 'soru sorulduğunda kendilerini aşağılayan yanıtlar verildi' şeklinde cevaplarla karşılaşılıyor.

Bu iddiaların doğruyu yansıtmadığını kaydeden Sağlık Sen 4 No'lu Şube Başkanı Musa Akan 24 saat nöbet tutan doktorların da insan olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Akan, "Eskiden 'Allah'ın verdiği canı Allah alır' denilerek hekime saygı duyulduğunu söyledi. Şimdi televizyon dizilerinde gösterilen 'Doktor bu hasta iyileşecek' diye doktoru itip kakan mafya babaları vatandaşa model oluyor ve şiddet artıyor" dedi. Mağdur sağlık çalışanlarının anlattıkları da Akan'ı doğrular nitelikte.

BANA BİR ŞEY OLMAZ

Akan, şiddet vakalarının en yoğun yaşandığı iki birimin hastanelerin acil servisleri ve 112 acil müdahale ekipleri olduğunu çünkü vatandaşlarla en çok onların hizmette bulunduğunu söyledi.

Sağlık personeline yönelik her saldırının ardından yaşananları gözden geçirdiklerini kaydeden Musa Akan, olayların önüne geçilememesinde medyanın çok etkili olduğu görüşünde. Akan "Hastanelerde şiddet olaylarındaki artışın pek çok nedeni var. Birincisi köprüde intihar haberi yapılınca vakaların artması gibi ne kadar çok hastanede şiddet haberi yapılırsa olaylarda da o kadar artış yaşanıyor. Çünkü 'Onlar yapmış bir şey olmamış, bana da olmaz' diye düşünüyorlar" diye konuştu.

Akan "Eskiden doktorlara saygı duyulur ama 'Allah'ın verdiği canı Allah alır' denirdi. Şimdi dizilerde başrol oyuncusu hastaneye girer girmez 'Doktor nerede, çabuk buraya gelsin' diye bağırarak vatandaşa şiddeti artıran model oluyor" dedi.

HASTADA BİLİNÇ YOK

Akan, ikinci sorun olarak ise vatandaşın sağlık çalışanlarından yapamayacağı şeyler istemesini gösterdi. Poliklinik muayenesi yerine acil servise giden hastanın branşına girmediğiiçin reçete yazamayan hekimlere fiziksel şiddete başvurduğunu anlatan Musa Akan "Hastada bilinç yok. Randevuyla polikliniklere gidip muayene olması gereken konularda 112 Acil Servisi'ni arıyorlar" ifadesini kullandı.

MÜDAHALEDE BURNU KIRILDI

İstanbul Kadıköy'de 22 Temmuz'da saldırıya uğrayan 112 sağlık görevlisi Erkan Açıkay, 'Yerde birisi baygın yatıyor' ihbarı üzerine söz konusu adrese gittiklerinde 'Beni niye uyandırdın' diyerek darp edildi. Açıkay, "Vatandaş ağır yaralandı sanarak hastaneye taşımak istedik. Artık hapçı mı mıydı neydi bilmiyoruz, 'Beni niye uyandırdınız' diye saldırdı. Burnumda 4 kırık oluşmuş. Vatandaşa hizmet edeceğiz derken uğramadığımız saldırı, hakaret kalmıyor" diye konuştu.

ACİLDE BAŞINA PARKE TAŞIYLA VURDULAR

Hasta bir çocuğun babası tarafından parke taşıyla vurularak kafasında 10 santimlik yarık oluşan Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktoru Bahattin Ahmet Yalçın "Ateşin düşmesi için çocuğa serum bağlanmış. Babası ise 'Hastamıza bakılmadı, siz olsaydınız bu adamı dövmez miydiniz, öldürmez miydiniz' diye ifade vermiş. Sağlık çalışanı, tedavi etmek için orada. Çocuğu kaçırmıyor, öldürmüyor ya da zarar vermiyor. Çocuğu ben muayene etmedim. Arkadaşımı savunmak için oradaydım" dedi.

ŞİDDET YETMEDİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servis doktoru Ece Gökyayla da bir kaç ay önce hasta yakınının saldırısına uğradı. Gökyayla durumu polise bildirince saldırganın ailesi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Dr. Gökyayla sosyal medya hesabından "Zaten muayene olmuş olan bir hastayı kendi doktoruna yönlendirdiğim için şiddet gördüm ve ölüm tehdidi aldım. Buradan da duyuruyorum: Can güvenliğim yok" paylaşımında bulundu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de Dr. Ecce Gökyayla'nın korunması için hukuki yardımda bulundu.