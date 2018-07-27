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FETÖ G. Afrika'dan da temizlenecek

Başkan Erdoğan, Türkiye'de FETÖ'nün beli kırıldığını ve pek çok ülkenin de örgütü karşı adım atmasının sağlandığını belirterek, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile benzer bir başarılı operasyonun gerçekleştirileceğine inandığını söyledi. Erdoğan örgütün bu ülkeyi üs haline getirmesine izin vermeyeceklerini kaydetti
27 Temmuz 2018 07:15
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FETÖ G. Afrika'dan da temizlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BRİCS Zirvesi için geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti temaslarında Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılışı yparak başladı, ülkede yaşayan Türk toplumu mensuplarıyla bir araya geldi. Güney Afrika'da BRICS beşlisi ve katılımcı ülkelerle yoğun görüşmelerde bulunulacağını anımsatan Erdoğan, "Bizler yarınların inşasını yapacağız. Bunu yapamazsak zaten bir araya gelişimizin de bir anlamı olmaz" dedi. Görüşmelerde ekonomi başta olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldıklarını ve alacaklarını belirten Erdoğan, yeni aktörlerin sahneye çıktığı bu süreçte işbirliğinin geliştirilerek yeni formüllerin üzerinde durulacağını bildirdi.

TERÖR ORTAK DÜŞMAN

Erdoğan adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmanı olduğunu da vurgulayarak şunları söyledi: "DEAŞ neyse FETÖ odur, PKK neyse Boko Haram, Eş-Şebab aynıdır. Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile yapacağımız görüşmede inşallah bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle FETÖ ile ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. Zira, FETÖ'nün dünyada en faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim. Bu defa yeni gelişmeler ışığında, bunları da kendilerine vereceğim. Zira, 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başına bela olabilir, bunu hatırlatacağım.

MÜLEVVES VE KALLEŞ

FETÖ'nün bu toprakları kirletmesi, burayı üs haline getirmesi, Güney Afrikalı dostlarımızı kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bu alçak terör örgütünün bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika'nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Son dönemde burada yaşananlar, FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye için değil, diğer ülkelerin güvenliği için de önemini ortaya koymuştur. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden kirli, kalleş, mülevves (iğrenç, pis) bir yapıdır."

Türkiye'nin yurtiçinde FETÖ'nün belini kırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Yurtdışında da FETÖ'nün karanlık yüzünün ifşa etmiş, pek çok ülkenin örgüte karşı adım atmasını sağlamıştır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile benzer bir başarılı operasyonun gerçekleştirileceğine inandığını belirten Erdoğan, "Son FETÖ'cü terörist de hukuk önünde hesap verene kadar mücadelemizin süreceğini belirtmek istiyorum" vurgusunu yaptı.

GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Erdoğan, özellikle Türkiye'nin bu topraklardaki tarihinin yeni olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Güney Afrika'da 1862 yılında Ebubekir Efendi ile başlayan daha sonra son Osmanlı başkonsolosu Mehmet Remzi Efendi ile devam eden süreç, iniş ve çıkışlara rağmen bugüne kadar asla kesintiye uğramamıştır. Ebubekir Efendi başta olmak üzere ecdadımızın burada bıraktığı temiz mirasa sahip çıkmamız gerekiyor. FETÖ gibi fitne ocaklarının bu mirasın arkasına saklanarak şeytani emellerini gerçekleştirmesine bizlerde göz yummayacağız."

Erdoğan bizim de başkanımız

Başkanımız Erdoğan, Johannesburg'dan açılış töreni için geldiği Pretorya'da ellerinde Türk ve Güney Afrika bayraklarıyla bekleyen bölgedeki Müslüman topluma ait okulların öğrencileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bir vatandaşın elinde taşıdığı "Sevgili Cumhurbaşkanım hem de Rize çayımız var" şeklindeki pankart dikkati çekti. Katılımcılar arasında 1882'de Cape Town'da kurulan "Osmanlı Kriket Kulübü" sporcuları da yer aldı. Güney Afrika Vakıflar Birliği (AWQAF SA) Başkanı Zainul Abideen Cajee, Erdoğan'ı karşılamak için öğrencilerle geldiklerini belirterek "Erdoğan bizim başkanımızdır, biz Güney Afrikalılar olarak onu seviyoruz,Türk halkına Erdoğan'ı ne kadar sevdiğimizi göstermek için burada toplandık" dedi.

TAKİYE VE YALANLARINA ALDANMAYIN

Başkan Erdoğan, Güney Afrika'da GAC Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldi. Müslümanların sıkıntılarına değinen Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir" diye konuştu. FETÖ'nün çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Erdoğan "40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir. Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız.15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir" ifadesini kullandı.

FİTNE YUVALARI

FETÖ ile mücadele konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız. FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız. Kardeşiniz olarak şu ikazı yapıyorum. Bu örgütün söylemlerine, büründüğü kılıfa asla aldanmayın. Takiye ve yalan, bunların en rahat kullandıkları araçlardır" şeklinde konuştu.

DAYANIŞMAMIZI BİRİLERİ KISKANIYOR

Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında önce Çin Devlet Başkanı Şi Çinping ardından Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin ve Erdoğan baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı. "Türkiye-Rusya siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari alanlarda gerçekten çok ciddi bir yükselişi şu anda yakalamış vaziyette" diyen Erdoğan, "Aramızdaki her türü dayanışma birilerini de gerçekten kıskandırıyor" ifadelerini kullandı.

İki liderin açıklaması sonrasında Putin'in "Beni restorana davet edecektiniz hani?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Ettim, bekliyorum" karşılığını verdi. Putin'in, "Ama şu konuda anlaşmıştık: Et ürünlerimizi ülkeye alacak iseniz o zaman bu restoranda Rus etleri olacak" sözlerine karşılık Erdoğan, "Ben memnuniyetle sizleri öncelikle bekliyorum. Dönüşten sonra bu işi halledersek iyi olur, fazla geciktirmeyelim" dedi.

  • HALİME KÖKCE - MUSTAFA KARTOĞLU

Star Gazetesi
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