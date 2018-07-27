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'Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Bülent Turan, "Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor" dedi
27 Temmuz 2018 08:10
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'Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Bülent Turan, ''Şu anki askerlik kanunu bugünün taleplerini karşılamıyor''dedi.

Turan, ''Gençlerin talepleri var bir rahatlama var, bunu gençler rahatlasın diye aldık. 21 günü çok bulsalar da 6 ay nerede 21 gün nerede. Yeni dönemlerde askerimizin de, güvenliğimizin de şehit ailelerimizin de taleplerine göre bir formül bulunacak. Bu talepleri biz reviz eetmek durumundayız. Profesyonel ordunun milletin güvenliği açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.'' dedi.

BülentTuran, ''Bazı gruplar '21 gün neden oldu' diyor ama bazıları 'az da olsa askerlik yapalım' diyorlar'' şeklinde konuştu.

AK Partili Bülent Turan: "Meral Hanım'ı ikna etsinler, görevine deva etmesinden keyif duyarız, İYİ Parti'den transfer gündemimizde yok"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Habertürk TV'de Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu Açık ve Net programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Turan, Kübra Par'ın "İYİ Parti'den MHP'ye ve AK Parti'ye transfer olur mu? Görüşme yaptığınız veya size yeşil ışık yakan İYİ Partili vekiller var mı?" sorusu üzerine; "Biz, karşılıklı anlaşarak yapılan transferleri doğru bulmuyoruz. Bizim yürüyüşümüz ve derdimiz var. Bu yürüyüşe ve derde ayak uyduranlarla baş tacı bir ilişkimiz var. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. CHP'nin yaptığı gibi, "O partiden birini alıp, bu partiden birini göndermeyi" doğru bulmuyorum. Samimiyetle söylüyorum, isterim ki Meral Hanım'ı ikna etsinler, görevine devam etsin" yanıtını verdi.

'KILIÇDAROĞLU GİDİP İKNA ETSİN'

Turan, Bahçeli'nin "Hanımefendi'yi ikna etsinler, göreve devam etsin" açıklamasıyla ilgili olarak da "İkna Etsinler. Havaya girip, daha dün, "Tayyip Erdoğan'ı yok edeceğim" diyen bir insanın bugün istifa ediyor olmasını trajikomik buluyorum. İstifa etmesin; kendisi partisinden az oy aldı, çalışıp daha çok oy alsın. İstifa etmeyip, ikna edilmesinde fayda görüyorum. Hatta kendi partisi ikna edemiyorsa, ortaklık yaptıkları Sayın Kılıçdaroğlu gidip ikna etsin. Biz, Meral Hanım'ın devam etmesinden keyif alırız" açıklamasında bulundu.

'İYİ PARTİ'DEN TRANSFER GÜNDEMİMİZDE YOK'

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Kübra Par'ın "AK Parti'ye katılmak isteseler siz "Gelmeyin" mi diyeceksiniz?" sorusunu; "Şu an böyle bir gündemimiz yok. Biz, kapalı kapılar ardında yapılan siyasetin doğru olmadığını ve böyle yapan herkesin kaybettiğini düşünüyoruz. İYİ Parti'nin kurulma aşaması doğru değildi. MHP'den koparak farklı bir tarzdı, kendi tercihleriydi. Bu tarzın toplumda karşılığı olmadığını herkes gördü. Bu operasyonu yapanlar İYİ Parti'nin en çok AK Parti'ye zarar vereceğini düşündüler. Ama halk, irfan ve izan sahibi. Gördük, bunlar AK Parti'ye değil; daha çok CHP'ye zarar verdiler. O yüzden şu an kapanmaya çalışıyor olabilir. Akşener'in hangi gerekçelerle "Hayır" dediğini bilmiyorum. Bir liderin iki tweet'le "Hayır" dememesi gerekir. Liderler hapse girer, kavga eder, gerginlik olduğu zaman sabreder; öyle lider olunur. Yoksa "Bana iki kişi kızdı, çok oy almadım, bıraktım" denmesini doğru bir tarz olarak görmüyorum. İki tweet'le istifa etmeyi, bir genel başkana yakıştıramıyorum. O yüzden, devamında fayda görüyorum" şeklinde yanıtladı.

"ŞU AN AK PARTİ'NİN GÜNDEMİNDE AF YOK"

Seçimlerden önce Devlet Bahçeli'nin yaptığı af açıklamasıyla ilgili olarak, "Af gibi önemli konular, her konuştuğumuzda toplumda beklentiyi arttıran konulardır. Şu an AK Parti'nin gündeminde af yok" yorumunda bulundu.

"ASKERLİKLE İLGİLİ FARKLI BİR KONSEPT GELİŞTİREBİLİRİZ; BUNUN DEĞİŞİK FORMÜLLERİ VAR"

"Ak Parti'de zorunlu askerliği tamamen kaldırma gündemi var mı?" sorusuna "Hayır, zorunlu askerlik bu ülkenin ihtiyacı. Ülkemizin Batı'sında ve Güney'inde problem var. Bu temel bilgiyi ve eğitimi almak bizim insanımızın da faydasına. Askerle milletin arasındaki bağı koparmamak lazım. Askerle millet arasındaki bağ, zorunlu askerlik de olur. Öyle bir formül oluşturalım ki, hem askerimizin talebi karşılansın hem de üniversite okuyan, iş sahibi olan kardeşlerimize mani olmadan bu işi yapalım. Bunun değişik formülleri var" şeklinde yanıt verdi.

Turan, "Tüm partiler bir araya gelsin. Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere askerlikle ilgili tüm muhatapların kanaatleri alınsın. Bir formülle beraber hem asker-millet dengesini kollayalım hem de son dönemde gelişen profesyonel askerliğe ve profesyonel orduya bir adım daha atalım. Bu işi, bizden beklentisi olan gençlerimizi kırmadan yapalım. Gerekirse para vermeden, işlerini ve okullarını bozmadan yapsınlar" diye ekledi.

Kübra Par'ın "Kışlada eğitim almak yerine kamu hizmeti yaparak askerliği geçirmek gibi bir formül mü düşünülüyor?" sorusu üzerine, "Olabilir, bunları tartışalım istiyorum. Şu an eğitim alanların süresi 6 ay. 6 ayı indirerek askerliği yaz döneminde yapacak hale getiririz. Çok daha parasız veya paralı olmak kaydıyla değerlendirilebilir ama sürelerin insanları yormadan yapılması sağlanabilir. Her gencimizin talebi var. İşi olan; "hiç yapmayayım" diyor. Parası olmayan, "Bedel ne kardeşim, olmaz" diyor. O yüzden, "Para ver, git" tarzının çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Bütün bu konuları değerlendirilip tekrar tartışalım. Üç sene önce Türkiye'nin askerlik gündemi başkaydı. Afrin varken, erinizi operasyona gönderirken bedelli konuşamazsınız. Er artık gitmiyor."
Habertürk
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