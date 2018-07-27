Pastör tehdidine Ankara rest çekti

Trump'ın Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter üzerinden yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır" dedi.

TEHDİTLE NETİCE ALINAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini şu açıklamayla dile getirdi: "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HERKES İÇİN GEÇERLİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir" paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, şunları söyledi:"Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye'ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye'ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez. Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi'nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.