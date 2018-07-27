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Girdiği termal havuzda hayatını kaybetti
Halil Kavgacı, eşi ile birlikte Sefaköy'de bulunan üstü açık termal havuza girdi. Daha önce kısmi felç geçirdiği öğrenilen Kavgacı, havuza girer girmez fenalaşınca eşi tarafından havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Halil Kavgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 67 yaşındaki Halil Kavgacı, termal havuza girdiği esnada fenalaşarak hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, Manisa'da oturan ve ziyaret amacıyla Hisarcık ilçesi Kurtdere köyüne gelen Halil Kavgacı, eşi ile birlikte Sefaköy'de bulunan üstü açık termal havuza girdi. Daha önce kısmi felç geçirdiği öğrenilen Kavgacı, havuza girer girmez fenalaşınca eşi tarafından havuzdan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Halil Kavgacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgacı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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