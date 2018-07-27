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Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?

21 günlük bedelli askerlikten faydalanacak olanlar çeşitli eğitime tabi tutulacak. Askeri kaynaklar, normal eğitim programında olan yat-kalk dahil, yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atışlı silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler verilecek
27 Temmuz 2018 08:15
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Bedelli askerlikte ne eğitimi verilecek?

Bedelli askerliğin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Son düzenlemeyle 21 günlük bedelli askerlikte verilecek eğitimler de belirlendi. Buna göre bedelliden yararlanacaklara yürüyüş ve yat-kalk eğitimlerinin yanı sıra atış da dahil silah eğitimi verilecek.

Bedelli askerlik yasası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için yasayla getirilen 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklere başvuru süresi de, yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Bedelli askerliğin uygulamasına ilişkin ayrıntılar da, Milli Savunma Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

DÖNEM DÖNEM GİDECEKLER

Turan Yılmaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur'da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor. Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, "Genelkurmay Başkanlığı'nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak" değerlendirmesi yapıldı.

SİLAH VE RÜTBE EĞİTİMİ

Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkin de askeri kaynaklardan, "Askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitimin süresi 28 gündür. Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak. Ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak" bilgisi verildi.

Eğitimin içeriğine ilişkin, "Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

YAKLAŞIK 11 BİN KİŞİ DAHA YARARLANACAK

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.
Hürriyet
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