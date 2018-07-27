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Sadece turist sayısı değil gelir de yükseliyor

Türkiye 2018'de yabancı turistte rekora koşarken, aynı zamanda gelirler de artıyor. Ruslarda 300 doları bulan turizm geliri, Almanlarda 400 doların üzerine çıktı. Haziranda yüzde 25 yükselen otel doluluk oranlarının yanında oda başı gelirler yüzde 47'yi aştı
27 Temmuz 2018 08:30
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Sadece turist sayısı değil gelir de yükseliyor

Türkiye turizmde bu yıl zirveyi yaşıyor. Turist sayısında rekora giden ülke aynı zamanda hem kişi başı gelirde hem de oda fiyatlarında artışa geçti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye turizminin 2015- 2016 dönemi krizini hem turist sayısı hem de gelir açısından aştığını söyledi. Turizm gelirlerindeki artışla ilgili önemli pazarlardan örnekler veren Erkan Yağcı, en büyük pazarlardan Rusya'da, kişi başı turizm geliri yüzde 24 artarken, krizdeki yüzde 18'lik daralmanın önemli oranda telafi edildiğini kaydetti. Yağcı, Rusların 320 dolardan 230 dolara inen kişi başı gelirinin, 2018'de yeniden 300 dolara yaklaştığını dile getirdi. Almanya pazarında krizde yüzde 13 azalan kişi başı gelirin bu pazarın hızlı toplanmasıyla 2018'de yüzde 23 gelişerek yeniden 400 doların üzerine çıktığını aktaran Erkan Yağcı "2018'de en ciddi gelişmeyi İngiltere'de yaşıyoruz. 3 yıllık kayıptan sonra 2018'de süratlenen pazarda kişi başı gelir yüzde 100'den fazla yükselişle kriz öncesinin de üzerine çıktı. Diğer yandan Avrupa'daki diğer önemli pazarımız Hollanda da yüzde 50 dolayında gelişerek, gelirde kriz öncesi ortalamaları aşan bir eğilim gösteriyor" dedi. Krizin yaşandığı iki yılda ülkenin elde ettiği kişi başı gelirin yüzde 17 daraldığını hatırlatan AKTOB Başkanı, 2018'de zararın önemli oranda kapatıldığını, kaybın yüzde 2 dolayına indiğine dikkat çekti. 2018'de elde edilen toplam gelirin yüzde 65 artış gösterdiğini belirten Yağcı "Gelirlerde 2016'da yüzde 22, 2017'de yüzde 1.7 gerileme yaşanmıştı. Özetle 2018, hem turist hem de gelir bakımından önemli bir toparlanma yılı oluyor. Kamu ve özel sektör olarak, 2017'de yaptığımız tespitlerde de artan turist sayısı ile beraber, gelirlerin yavaş yavaş artacağını, eğer yapısal adımları atabilirsek, bu gelişimin istikrara kavuşacağını söylemiştik. Şimdi sıra, o adımları atmaya gelmiştir" diye konuştu. Öte yandan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, son 2-3 yıldan bu yana ilk kez konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının doluluk artışını geçtiğini söyledi. Bayındır, Türkiye'nin Haziran 2018 otel doluluklarının 2017'nin aynı dönemine yüzde 24.9 artarak yüzde 56'ya, oda başı gelirlerin de yüzde 47.1 artışla 45.4 euroya çıktığını açıkladı.

EN PAHALISI ANTALYA'DA

Antalya ve ilçelerinde Haziran 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.8 artarak, yüzde 65.7'ye çıktı. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 55.8 olarak kayıtlara geçti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 115.5 euro iken 2017'ye göre yüzde 15.2 artış gösterdi. Haziran 2017'de bu rakam 100.2 euroya ulaştı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 35.7 artış oldu ve 75.9 euro olarak ölçüldü. Haziran 2017'de bu rakam 55.9 euro olarak gerçekleşti. En yüksek fiyat ise Antalya'da görüldü.

OTELLERİN DOLULUK ORANI ARTTI

Timur Bayındır, haziran ayı doluluk rakamlarını da açıkladı. Haziran 2018 otel doluluklarının 2017'nin aynı ayına göre yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 olarak kaydedildiği belirtildi. Haziran 2017'de bu oran yüzde 44.8 olmuştu. Haziran ayında Avrupa ülkeleri doluluklarda yüzde 24.9 ile en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Ancak doluluk oranları sıralamasında Türkiye, 27 ülke arasında son sırada yer almaktan kurtulamadı. Avrupa'da Haziran 2018'de en yüksek doluluk oranına yüzde 88.7 ile İrlanda ulaştı. ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Haziran ayında yüzde 17.8 artışla ortalama 81.5 euroya yükseldi. Haziran ayında asıl dikkat çeken yükseliş toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde (RevPAR) gerçekleşti ve yüzde 47.1'lik artışla 45.4 euroya çıktı
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