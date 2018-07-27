|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
DGS'de habersiz yapılan değişiklik binlerce öğrenciyi mağdur edecek
Geçen hafta 350 bin öğrencinin girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda puanların hesaplanabilmesi için 'sözel ve sayısalda en az 0.5 net yapma' şartı getirildi. Ancak sınavın kitapçığında iki cümle ile anlatılan değişiklikten yüz binlerce adayın haberi olmadı. 2017'deki sınavda sıfır çekenlerin çok olması nedeniyle getirildiği ileri sürülen kuralın, puan hesaplamalarında kullanılmaması için imza kampanyası başlatıldı
Önlisans mezunlarının lisans eğitimlerine geçişleri için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl yüzbinlerce adayı ilgilendiren bir tartışmaya sahne oldu.
Mayıs ayında DGS'nın puan hesaplama kuralı değiştirildi. Buna göre, adayların, puanlarının hesaplanabilmesi için sayısal ve sözel her iki sınav türünden en az 0.5 net yapması gerekiyordu.
Benzer bir uygulama Mayıs ayında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için de alınmış fakat sınava 25 gün kala Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından iptal edilmişti.
Yapılan değişiklikle 'sözel'den tüm soruları yapan bir adayın, sayısalda 0,5 neti yoksa puanı hesaplanamayacak. Aynı şey, sayısal'dan sınava giren aday için de geçerli.
ADAYLAR UYARILMADI
DGS başvuru kılavuzunun 38 sayfalık Genel Bilgiler bölümünün 19. Sayfasında iki cümle olarak yer alan bu ayrıntı pek çok adayın dikkatini çekmedi. DGS sınav görevlilerinin sınav şartlarına dair yaptıkları açıklamalarda ve ÖSYM'nin sınavdan bir gün önce Twitter hesabı üzerinden yayımladığı hatırlatma metninde bu kurala yer verilmemesi, bu önemli ayrıntının dikkatlerden kaçmasına sebep oldu.
SIFIR ÇEKİLMESİN DİYE GETİRİLDİ
Uzmanlar kararın alınmasında 2017 DGS'de 60 bin adayın sıfır puan çekmesinin etkili olduğunu belirtiyorlar. Mevcut ham puan uygulamasının sorunun çözümü değil, daha fazla öğrencinin mağduriyeti anlamına geleceğini ve daha fazla öğrencinin puanının sıfır olarak hesaplanmasına yol açacağını belirtiyorlar.
'TUZAK GİBİ' DÜZENLEME
'Tuzak gibi düzenleme' değerlendirilmesinin yapıldığı uygulamaya DGS'ye giren adaylardan itirazlar yükseldi. Çevrimiçi imza platformu change.org üzerinden düzenlenen "DGS'de Ham Puan Uygulaması Kaldırılsın" başlıklı kampanya 10 bin destekçiye ulaştı. DGS adayları çeşitli platformlarda da ham puan kuralının kaldırılması taleplerini dile getiriyor.
ZİYAHAN ALBENİZ
Bu haber 6,476 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI