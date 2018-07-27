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Zam % 15'i geçmeyecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15'i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil" dedi
27 Temmuz 2018 08:50
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Zam % 15'i geçmeyecek

Ekmek fiyatlarına ilişkin ülke genelinde, "Ekmek fiyatlarında sessiz zam, gizli zam" gibi haberler olduğunu ifade eden Balcı, "İstanbul ilinde meydana gelen bu olay çok da gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'un Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ilçelerindeki toplam 84 ticaret odasına kayıtlı fırının ekmek fiyatları ilçedeki sıkıntılardan ve girdilerin daha fazla olmasından dolayı fiyat değişikliğine gitmesini, tüm İstanbul'a mal edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

HER İLDE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Balcı, ekmek fiyatlarında uzunca bir süredir değişiklik yapılmadığını belirterek, Türkiye'de 5 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 2016 yılının ocak ayında belirlendiğini söyledi. Ocak 2016'dan bu yana zam yapılmadığını dile getiren Balcı, "Ekmekte meydana gelecek fiyat değişikliği yüzde 15'i geçmeyecek. Kilogramı 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Tüm vilayetlerde bu uygulanacak diye bir şey söz konusu değil" dedi.
Yeni Şafak
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