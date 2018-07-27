Çakma belge ile esnafa tuzak

Gerçek dışı belgelerle vatandaşı dolandıran sahtekarların yeni yöntemleri deşifre oldu. İkinci el araç satmak için zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgesi için esnafı dolandıran çete için uyarı geldi. 13 Şubat gününden itibaren ikinci el otomobil satıcıları olarak bilinen galericilere de mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Bunu fırsat bilen sahtekarlar esnafa sahte belge için tuzak kurdu. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, galerici esnafına uyarılarda bulundu. Ceylan, dolandırıcıların tuzağına düşmemesini istedi.

Ceylan, "Galerici esnafımız kurumumuz tarafından yetkilendirilmemiş kişilere itibar etmesinler. Alacakları belgeleri usulüne göre alsınlar" uyarısı yaptı. Galericilerin almak zorunda oldukları mesleki yeterlilik belgesi konusunda çok fazla dolandırıcılık şikayetleri aldıklarını ifade eden MYK Başkanı Ceylan, dolandırıcılara karşı galericilere seslenerek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun internet sitesinde yer almayan firmalarla çalışmayın, dolandırıcılara karşı dikkatli olun, size verilen mesleki yeterlilik belgesinin kare kodunu okutun" dedi.

ARAŞTIRSINLAR ŞİKAYET ETSİNLER

MYK Başkanı Adem Ceylan, hazırlanan meslek standartlarının ardından otomotiv sektöründe çalışanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmeye başlandığını kaydetti.

Şüpheli işlemler için polise şikayet edilmesini isteyen Ceylan şunları söyledi: "Artık sınava girmeyip belge almayanlar ikinci el araç satamayacak. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar etrafta kol gezmeye başladı ve otomobil satan galerici esnafını dolandırmaya başladı. Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi için sınav yapıyoruz. Galericiler kolaya kaçıp dolandırıcıların tuzağına düşmesin, kendilerine verilen yeterlilik belgesini resmi internet sitemizden araştırsınlar. Şüphelendikleri durumda polise ve yetkililere bildirsinler" dedi.

Beş kuruluş yetkilendirildi

MYK Başkanı Adem Ceylan, her işletme veya kuruluştan mesleki yeterlilik belgesi alınmadığını söyledi. Ceylan, konuya ilişkin şunları söyledi: "Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ve Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akredite olmuş kuruluşlardan mesleki yeterlilik belgesi almak gerekiyor. MYK bu konuda 5 kuruluşu yetkilendirdi. MYK bu kuruluşlara ikinci el motorlu taşıt ticareti yapanlara sınav yapma yetkisi verdi. MYK'nin internet sitesinde akredite edilen kuruluşların listesi var. Sınav yetkisi verilen kuruluşlarımız sürekli denetimimiz altında. Uzmanlar gerek sınav anında gerek sınav sonrasında şeffaf şekilde değerlendirme ve denetim yapıyor. Bu konu çok hassas; çıkan yasa ile birlikte ön şartları yerine getirmeyenler 2. el otomobil satamayacak."

Cahit Saraçoğlu